Principalele atracții de la „cel mai mare târg de Crăciun din lume”. Cu ce își așteaptă turiștii Craiova

Târgul de Crăciun de la Craiova, cel mai mare din lume, întins pe 27 de hectare, și-a deschis porțile și îi așteaptă pe iubitorii atmosferei de sărbători să îi calce pragul și în acest an. Numai în prima au fost aproape 100.000 de vizitatori veniți să admire decorațiunile.

Potrivit organizatorilor, târgul de la Craiova are 27 de hectare de luminițe și decorațiuni.

Care sunt principalele atracții

În 2026, tema aleasă, după care s-au decis i decorațiunile, dar și animațiile, este „Tărâmul Elfilor”. Astfel, Primăria Craiova a transmis că, pe lângă miile de globuri și luminițe, la ediția din acest an vor mai fi expuse:

sania zburătoare sau liftul lui moș Crăciun;

cel mai mare Moș (9 metri înălțime);

labirintul elfilor;

trenulețul cu jucării care se plimbă printr-un brad;

fabrica de jucării a elfilor.

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„Anul acesta, pentru că ne așteptăm la foarte mulți vizitatori din străinătate, am încercat să mergem pe partea tradițională a Crăciunului și, dacă vă veți uita cu atenție, veți vedea că și culorile pe care le-am ales sunt culorile Crăciunului. În același timp, am fost atenți și la decorațiunile pe care le-am ales. În ceea ce privește partea de bucate, am avut grijă să fie totdeauna tradițional românesc. Anul acesta am ales tema «Tărâmul Elfilor», pentru că este o temă internațională, pe care o cunosc absolut toți europenii …și nu numai”, a afirmat primarul Lia Olguța Vasilescu.

În Piața Mihai Viteazul, Primăria Craiova a amplasat un brad de 21 de metri înălțime, în interiorul căruia circulă un tren în miniatură. Tot aici se află fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, amenajată în mijlocul patinoarului, deasupra căreia va zbura, în fiecare seară, sania trasă de reni.

În Piața Frații Buzești a fost instalată o figurină a lui Moș Crăciun înaltă de 9 metri, în timp ce în zona Doljana a fost amenajat un labirint care găzduiește atelierele Elfilor.

În apropierea Teatrului Național „Marin Sorescu”, vizitatorii vor găsi „Țara lui Moș Crăciun”, cu roată panoramică, trenulețe, carusele și experiențe de realitate virtuală.

„Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa” în 2025

Târgul de Crăciun de la Craiova, desemnat la ediția din 2025 „Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa”, în urma voturilor exprimate pe platforma European Best Destinations, va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Programul căsuțelor și al locurilor de agrement este de luni până joi, între orele 12:00 și 22:00, iar de vineri până duminică, între orele 11:00 și 23:00.

Pentru a facilita accesul turiștilor, în zona centrală au fost create noi locuri de parcare, destinate în principal celor care sunt cazați în oraș. Pentru vizitatorii care vin doar pentru târg, autoritățile recomandă utilizarea parcărilor din zona aeroportului, de unde este asigurat transportul cu autobuzul către centru.