Fondul de investiții Ice Capital, înființat de trei antreprenori români, având sediul în Dubai, a cumpărat de la compania de telecomunicații Sipstatus cabana Babele, din masivul Bucegi.

Cine este fondul Ice Capital și ce legătură are cu aplicația Framey

Antreprenorii vor să transforme cabana Babele într-un hotel de 4 stele, cu restaurant a la carte și SPA, informează Profit.ro.

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Alexandru Iulian Florea, Robert Preoteasa și Cristian Ciobanu sunt antreprenorii din spatele fondului de investiții Ice Capital din Dubai. Ei sunt cunoscuți pentru dezvoltarea aplicației de socializare pentru pasionații de călătorii Framey.

Antreprenorii au plătit acum 1,5 milioane de euro pentru a cumpăra cabana Babele de la Sispatus, o companie internațională de telecomunicații, specializată în servicii de telefonie prin internet (VoIP), transmiterea de mesaje SMS la nivel internațional și dezvoltarea de soluții software pentru gestionarea, securizarea și optimizarea traficului de comunicații.

Sipstatus este deținută de Bogdan Tudor Dinu, Radu Iliescu, Alexandru Nicolae Ionescu și Andrei Pîrlog.

Istoria cabanei Babele: încă din 1937

Cabana Babele are o suprafață construită de 1.764 de metri pătrați și a fost scoasă la vânzare în 2025.

Cabana actuală are 20 de camere și a fost construită în 1970, deși istoria ei datează din 1937, când construcția a apărut lângă formațiunile Babele și Sfinxul de pe platoul Bucegi.

Un element important care a influențat realizarea tranzacției a fost existența unei autorizații de construire pentru lucrări de consolidare, reabilitare și modernizare a cabanei.

Bugetul investițional total dedicat proiectului este estimat la 10 milioane euro, incluzând și suma de 1,5 milioane euro aferentă tranzacției încheiate cu Sipstatus.

„Ice Capital activează în domeniul tehnologiei, având totodată o componentă investițională orientată către proiecte cu potențial de dezvoltare pe termen lung. Strategia noastră nu se limitează la sectorul tehnologic, ci urmărește oportunități în care putem contribui prin capital, expertiză managerială și o viziune de dezvoltare sustenabilă. Decizia de a investi în Cabana Babele are atât o fundamentare economică, cât și o motivație care ține de semnificația aparte a acestui loc. Considerăm că zona Babele, prin unicitatea peisajului, istoria sa și locul pe care îl ocupă în memoria colectivă, reprezintă o parte importantă a patrimoniului simbolic al turismului montan românesc. Pentru generații întregi de români, Cabana Babele a însemnat mai mult decât o unitate de cazare. A fost un punct de întâlnire, de popas și de plecare spre unele dintre cele mai cunoscute trasee ale Munților Bucegi. Faptul că un asemenea obiectiv, cu o relevanță turistică și simbolică incontestabilă, este închis de mai mulți ani și necesită intervenții ample de reabilitare a cântărit semnificativ în decizia noastră. Am identificat aici oportunitatea de a recupera un obiectiv turistic valoros și de a construi, în jurul său, un proiect de ospitalitate viabil pe termen lung. Un element important în evaluarea investiției l-a reprezentat existența unei autorizații de construire pentru lucrări de consolidare, reabilitare și modernizare. Aceasta constituie un punct de plecare concret pentru dezvoltarea proiectului, urmând ca soluțiile finale să fie corelate cu toate cerințele tehnice și cu avizele aplicabile“, a declarat, pentru Profit.ro, Alexandru Iulian Florea, CEO al Ice Capital.

Hotel de 4 stele cu SPA și terasă deschisă tuturor turiștilor la peste 2.200 m

Obiectivul noilor proprietari este să realizeze o unitate de ospitalitate cu clasificare de 4 stele, situată la peste 2.200 de metri altitudine, cu facilități moderne de cazare, un restaurant a la carte și o zonă SPA.

„Ne propunem amenajarea unei terase generoase, accesibile inclusiv turiștilor care nu sunt cazați, unde drumeții și vizitatorii Platoului Bucegi să poată face un popas, să se bucure de o masă caldă, de preparate specifice și de priveliștea spectaculoasă a zonei. Dorim ca oferta de alimentație publică să includă și opțiuni la prețuri accesibile, adaptate celor care ajung la Babele pentru o drumeție sau o vizită de câteva ore. Credem că ospitalitatea la standarde înalte și tradiția unei cabane montane deschise tuturor nu se exclud reciproc. Dimpotrivă, considerăm că tocmai îmbinarea acestor două componente poate oferi proiectului o identitate distinctă și sustenabilitate economică pe termen lung. Nu ne propunem să transformăm Cabana Babele într-un spațiu exclusivist, ci să creăm o destinație în care confortul și serviciile de calitate să coexiste cu accesibilitatea, autenticitatea și respectul față de spiritul muntelui“, spune Florea.

„Intervenim asupra unui loc care face parte din istoria turismului montan românesc”

Potrivit antreprenorului, calendarul de implementare și redeschidere a cabanei Babele va fi comunicat după definitivarea etapelor tehnice și administrative.

„Înțelegem că nu dezvoltăm doar un proiect hotelier, ci intervenim asupra unui loc care face parte din istoria turismului montan românesc și din experiența personală a foarte multor oameni. Ambiția noastră este ca investiția să asigure Cabanei Babele un viitor economic solid, fără ca aceasta să își piardă identitatea și legătura cu cei care au făcut-o cunoscută și apreciată de-a lungul generațiilor“, conchide managerul Ice Capital.

Sursa foto (interior): Profit.ro