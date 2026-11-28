Minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie oferă ocazia perfectă de relaxare. Ne putem reconecta cu tradițiile și peisajele spectaculoase din țara noastră.

Unde putem merge de Sfântul Andrei și 1 Decembrie

Zona Sibiului și Păltiniș

Sursa foto: Wikipedia

Combinația ideală între atmosferă de sărbătoare, peisaje de iarnă și istorie.

Poți vizita celebrul Târg de Crăciun din Sibiu, iei parte la ceremoniile oficiale și festivitățile de Ziua Națională.

Te bucuri de zăpadă și aer curat la Păltiniș sau de drumeții în Mărginimea Sibiului.

Mănânci o ciorbă de fasole în pâine cu ciolan, sărmăluțe ca la bunica acasă și papanași!

Poiana Brașov și Valea Prahovei

Sursa foto: Trip Advisor

Ai parte de peisaje montane de vis și acces rapid la trasee și zone de spa.

Explorezi obiective spectaculoase precum Pietrele lui Solomon sau Canionul Șapte Scări, dacă vremea ține cu tine.

Te poți caza în stațiuni precum Sinaia, Bușteni, Predeal sau Poiana Brașov, multe din ele pregătind pachete speciale cu cină festivă și relaxare.

Băile Herculane

Sursa foto: Wikipedia

Ideale pentru un sejur de refacere, cu pachete speciale care includ acces la piscine termale, saune și jacuzzi.

Te relaxezi în ape termale curative și centre spa de top din Herculane.

Te bucuri de aerul ionizat și de drumeții pe Valea Cernei.

Munții Bucegi – Hotel Peștera

Sursa foto: Booking.com

O experiență de neuitat la cota 1.610 m, în inima munților, unde poți admira crestele acoperite de zăpadă ale Bucegilor.

Sărbătorești românește într-un cadru de basm, departe de larma din oraș.

Craiova

Sursa foto: GdS

Dacă vrei o escapadă urbană de o zi sau de un weekend scurt plină de lumini și spectacol, nu rata Craiova.

Explorează unul din cele mai frumoase și apreciate Târguri de Crăciun din Europa, cu tematici de basm (Regatul Elfilor, căsuța lui Moș Crăciun, roată panoramică, patinoar).

Poți rezerva o ieșire de vis direct prin GetYourGuide – Craiova Christmas Market Day Trip.