Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar tot mai mulți cetățeni români aleg să achiziționeze din timp pachete turistice pentru diverse locuri exotice. În acest sens, aceștia vor urma să sărbătorească atât Crăciunul, cât și Anul Nou în locuri cu temperaturi de vară. Pentru un sejur de 7 zile, de pildă, pentru opțiuni precum Thailanda, Egipt sau Mauritius, turiștii ar putea ajunge să bage adânc mâna în buzunar, deoarece costurile pot fi chiar și de câteva mii de euro.

Egiptul reprezintă una dintre destinațiile alese tot mai frecvent de români. În ultimele săptămâni, de exemplu, reprezentanții unei agenții de turism au susținut că multe persoane și-au făcut, deja, rezervările pentru vacanțe. Aceștia au spus că cele mai multe rezervări pentru Crăciun și Revelion sunt pentru Egipt, pentru sejur de 7 nopți. Prețurile se situează între 1.500 și 2.000 de euro, iar numărul rezervărilor este similar celui de anul trecut. Există și câteva rezervări pentru Republica Dominicană.

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„În general, rezervările noastre merg către Egipt, sunt pachete de șapte nopți, atât în perioada Crăciunului, dar și de Revelion. Sunt rezervări făcute recent, în ultimele săptămâni am început să se facă. Sunt cam tot atâtea ca anul trecut. Un sejur de șapte zile costă în jur de 1.500- 2.000 de euro. Mai avem câteva rezervări și spre Republica Dominicană”, au spus reprezentanții unei agenții de turism, arată Turnul Sfatului.

Thailanda, Egipt și Mauritius se află pe lista preferințelor românilor

Alți reprezentanți din cadrul altei agenții de turism din Sibiu au susținut că au mai multe rezervări pentru destinații precum Thailanda, Mauritius, dar și Egipt. Aceștia au susținut că sibienii preferă să petreacă Crăciunul în familie.

„La noi, rezervările sunt făcute mai mult pentru Revelion. Avem opțiuni precum Thailanda, Mauritius, Egiptul – cu zbor din Sibiu – practic vorbim despre destinații exotice. Crăciunul, de obicei, îl preferă în familie”, au transmis reprezentanții agenției.

Un sejur de Revelion pentru două persoane costă de la 2.000-2.500 de euro. Reprezentanții agenției spun că au început încă din august să vândă vacanțe pentru 2027, profitând de ofertele „early booking”. Printre destinațiile preferate se numără Egipt, Turcia și Tunisia.

„Agenția noastră se concentrează în prezent pe anul viitor. Am vândut din august pentru anul 2027, e perioadă de reduceri, sunt oferte speciale. Mulți știu că, dacă și cumpără din timp au reduceri. Printre destinațiile preferate se numără Egipt, Turcia, Tunisia”, au mai spus aceștia.

Prețurile pot crește în funcție de facilitățile pe care clienții le aleg pentru vacanța lor.

Sursă foto: Envato – imagini cu rol ilustrativ / Colaj Gândul