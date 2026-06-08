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Atenționare meteorologică de cod galben în toată țara. Cât va dura și care vor fi regiunile cele mai afectate

Atenționare meteorologică de cod galben în toată țara. Cât va dura și care vor fi regiunile cele mai afectate
Cod galben de furtuni, luni 8 iunie. Foto: ANM
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Atenționare meteorologică de cod galben în toată țara. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de averse torenţiale, valabilă luni în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpaţii Orientali şi jumătatea estică a Carpaţilor Meridionali.

  • Interval de valabilitate: 8 iunie, ora 12 – 8 iunie, ora 21.
  • Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.
  • Zone afectate: cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei.

Averse torențiale și chiar vijelii în mai multe regiuni ale țării

În cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, sud-vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Ea se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor exista cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Harta județelor afectate de fenomene meteo extreme pe 8 iunie 2026. Sursa foto: ANM.

Manifestările de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în restul Munteniei, al Moldovei, precum și în Oltenia și în Transilvania.

Al doilea Cod galben de furtuni și ploi intră în vigoare marți

Un al doilea Cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ a fost emis pentru intervalul 9 iunie, ora 12 – 9 iunie, ora 23.

În această perioadă de timp, în Dobrogea, precum și în nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii, cu vijelii, cu viteze de 50 – 70 km/h și căderi de grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp de 1 – 3 ore sau prin acumulare vor fi semnalate cantități de apă de 15 – 25 l/mp și, izolat, de peste 30 – 40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul Munteniei, potrivit ANM.

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