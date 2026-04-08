Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, informează că s-a dat undă verde pentru demararea construcției Dobrogea Expres, mai precis Drumul Expres Brăila-Tulcea. Dobrogea Expres va asigura conexiunea la standarde europene către Delta Dunării, un obiectiv turistic unic în Europa, lipsit până acum de o infrastructură rutieră adecvată.
Proiectul este o oportunitate concretă pentru o conexiune la standarde europene între Moldova, Muntenia și Dobrogea,
dezvoltare economică regională și punerea în valoare a Deltei Dunării și a Portului Tulcea, mai transmite oficialul care conduce Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
Drumul Expres Brăila-Tulcea va lega Dobrogea și Delta Dunării de Europa la standarde europene
O veste bună pentru evoluția unui alt proiect de infrastructură mare: Drumul Expres Brăila-Tulcea, o investiție care va asigura conectivitatea Podului peste Dunăre de la Brăila cu Tulcea și Delta Dunării a primit primul aviz. Compania Națională de Investiții Rutiere a aprobat, astăzi, Studiul de Fezabilitate pentru ,,Dobrogea Expres”, proiectul urmând să fie transmis pe circuitul de avizare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
5 noduri rutiere pe o lungime de 61,6 kilometri
Cu o lungime de 61,6 kilometri, Drumul Expres Brăila (Jijila)-Tulcea (Cataloi) se desfășoară în județul Tulcea și străbate localitățile Smârdan, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Frecăței, Somova, Nalbant și Mihail Kogălniceanu.
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor
Potrivit oficialului, pe traseu vor fi construite următoarele repere:
- 58 de structuri (poduri și pasaje)
- 5 noduri rutiere (Jijila, Luncavița, Isaccea, Telița și nod rutier intersecție DX8 Tulcea-Constanța
- câte două parcări de scurtă durată (stânga dreapta. km 12 și km 41)
- două spații de servicii tip S1 (km 31 și km 55)
- un Centru de întreținere și coordonare.