Proiectul este o oportunitate concretă pentru o conexiune la standarde europene între Moldova, Muntenia șidezvoltare economică regională și punerea în valoare a Deltei Dunării și a Portului Tulcea, mai transmite oficialul care conduce Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, informează că s-a dat undă verde pentru demararea construcției Dobrogea Expres, mai precis Drumul Expres Brăila-Tulcea. Dobrogea Expres va asigura conexiunea la standarde europene către Delta Dunării, un obiectiv turistic unic în Europa, lipsit până acum de o infrastructură rutieră adecvată.

O veste bună pentru evoluția unui alt proiect de infrastructură mare: Drumul Expres Brăila-Tulcea, o investiție care va asigura conectivitatea Podului peste Dunăre de la Brăila cu Tulcea și Delta Dunării a primit primul aviz. Compania Națională de Investiții Rutiere a aprobat, astăzi, Studiul de Fezabilitate pentru ,,Dobrogea Expres”, proiectul urmând să fie transmis pe circuitul de avizare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.