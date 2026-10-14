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A furat o mașină cu un minor în ea. Un șofer fără permis și beat a intrat cu mașina într-un cap de pod

Elena Ailuţoaei
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Întâmplare șocantă într-o comună din Olt. Un bărbat de 59 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și vătămare corporală din culpă. A furat o mașină cu tot copil în ea.

„Din primele verificări, a reieșit faptul că un bărbat de 59 de ani, din comuna Izvoarele, ar fi sustras, în scop de folosință, un autoturism staționat pe strada Furculești, din satul Alimănești, pe care l-ar fi condus până la intersecția cu Drumul Județean 653, unde ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod.

În momentul în care autoturismul ar fi fost sustras, în interiorul acestuia se afla un minor. În urma evenimentului rutier, minorul a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate în vederea dispunerii măsurilor legale”, spune purtătorul de cuvânt al Ipj Olt.

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Slatina, care a admis propunerea formulată și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

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