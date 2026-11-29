Un adolescent de 16 ani a pornit singur, în toiul nopții, pe Valea Jepilor, cu gândul de a admira răsăritul de pe Vârful Omu. După o ascensiune de 12 ore, acesta a ajuns la destinație epuizat și înghețat, fără să fi avut echipamentul potrivit și fără să cunoască traseul sau condițiile meteo. Salvatorii montani au discutat cu tânărul și i-au explicat la ce pericole s-a expus.

Adolescentul a pornit singur pe Valea Jepilor, fără să cunoască traseul și condițiile meteo

Adolescentul de 16 ani a ales să parcurgă traseul pe Valea Jepilor pe timpul nopții, fără să fie însoțit și fără să aibă echipamentul corespunzător. Acesta nu cunoștea nici traseul, nici condițiile meteorologice pe care urma să le întâlnească în drumul spre Vârful Omu.

Ascensiunea a durat aproximativ 12 ore, iar la sosire, în jurul orei 9:00, băiatul era epuizat și înghețat. Condițiile de pe munte fuseseră dificile și în ziua precedentă, când ceața a redus considerabil vizibilitatea și a îngreunat orientarea pe traseu. Ceața s-a risipit abia în jurul orei 4:00 dimineața. După ce a ajuns la Vârful Omu, adolescentul a rămas câteva ore la Stația Meteorologică, unde s-a încălzit, a băut un ceai și a mâncat.

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Salvatorii montani i-au explicat adolescentului la ce pericole s-a expus

Între timp, salvatorii montani au discutat cu băiatul și i-au explicat riscurile la care s-a expus prin decizia de a pleca singur pe munte, în timpul nopții. Aceștia au atras atenția că Valea Jepilor este un traseu cunoscut pentru accidentele montane și că zona este frecventată și de urși.

Adolescentul a fost avertizat că o astfel de drumeție, pe un traseu necunoscut, în condiții de vizibilitate redusă și fără echipament adecvat, îi putea pune viața în pericol.

Salvatorii i-au arătat și fotografii de la alte intervenții montane la care au participat recent, pentru a-i explica mai bine gravitatea situațiilor în care se pot afla persoanele care ignoră regulile de siguranță pe munte.

La finalul discuției, băiatul a părut să înțeleagă pericolele la care s-a expus. Salvatorii au ridicat însă și o întrebare legată de părinții adolescentului: dacă aceștia știau că fiul lor intenționa să plece singur, în timpul nopții, pe un traseu montan dificil, pentru a vedea răsăritul de pe Vârful Omu.