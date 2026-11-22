Un adolescent de 14 ani a fost implicat într-un accident rutier în timp ce conducea un autoturism neînmatriculat, cu numere false, pe care l-ar fi sustras din curtea unei societăți comerciale.

Băiatul a comis mai multe infracțiuni: a condus fără permis, a furat o mașină, a pus alte plăcuțe de înmatriculare pe automobilul furat.

”Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Coșoveni au fost sesizați de un bărbat de 60 de ani cu privire la faptul că, în fața locuinței sale din comuna Leu, s-a produs un accident rutier.

Din cercetările efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că un minor de 14 ani, din comuna Deveselu, județul Olt, în timp ce conducea un autoturism în localitatea Leu, a pierdut controlul direcției de deplasare, lovind un cap de pod și distrugând o bancă amplasată în fața unui imobil. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

De asemenea, din cercetări a reieșit faptul că minorul ar fi sustras autoturismul neînmatriculat din curtea unei societăți comerciale din comuna Leu și ar fi montat pe acesta plăcuțe cu numere de înmatriculare care aparțineau unui autoturism radiat”, au transmis polițiștii.