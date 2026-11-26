Un accident rutier în care a fost implicat un microbuz ce transporta zece copii s-a produs, joi, în județul Gorj. Acesta a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Accidentul s-a produs pe un drum județean, la intersecția dintre localitățile Găvănești și Cornești. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj, la fața locului au fost trimise două autospeciale de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, două ambulanțe SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Gorj.

Unul dintre cei zece copii a fost rănit

Din primele informații comunicate de salvatori, unul dintre minorii aflați în microbuz a suferit leziuni ușoare. ”Din informațiile pe care le am în acest moment, în urma incidentului rutier, un copil a suferit leziuni minore”, au transmis reprezentanții ISU Gorj.

Intervenția echipajelor de salvare este în desfășurare. Autoritățile urmează să comunice noi informații despre accident.