Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, 28 noiembrie, în județul Teleorman. Autoritățile au activat Planul Roșu pentru astfel de intervenții.

UPDATE 07:40: O persoană a murit

Din păcate, în accidentul din Teleorman și-a pierdut viața un om. Alte cinci persoane au ajuns la spital. Două victime inconștiente au fost duse cu două ambulanțe SAJ la Spitalul Floreasca, din Capitală. Ambele sunt politraumatizate.

O altă victimă, conștientă și politraumatizată, a fost preluată de un echipaj SMURD Giurgiu și transportată la Spitalul Militar Central din București. Alte două persoane, tot conștiente și politraumatizate, au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Alexandria cu o ambulanță SMURD și una SAJ.

O victimă a primit îngrijiri la fața locului, dar a refuzat să fie dusă la spital.

Pompierii au raportat că la fața locului sunt 7 victime.

Echipaje din Teleorman și Giurgiu intervin la Gratia

Accidentul s-a produs în Teleorman, pe DJ 701, în localitatea Gratia, unde un autoturism s-a răsturnat, potrivit ISU.

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Primele informații transmise de salvatori menționau cinci persoane posibil încarcerate. Ulterior, pe parcursul intervenției, ISU Teleorman a informat că la fața locului sunt șapte victim. Dată fiind gravitatea accidentului și urgența reprezentată, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Detașamentul Videle a trimis o autospecială de stingere, una de descarcerare și un echipaj SMURD. Detașamentul Alexandria a intervenit cu o descarcerare, un SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple, iar Punctul de lucru Drăgănești cu încă un echipaj SMURD. Serviciul de Ambulanță Județean Teleorman a trimis patru ambulanțe, dintre care una cu medic. ISU Giurgiu a venit în sprijin cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

Misiunea este în desfășurare, iar pompierii au anunțat că vor reveni cu informații.