Vântul puternic a făcut ravagii în București și Ilfov, unde pompierii au fost solicitați să intervină de peste 100 de ori în cursul zilei de duminică, 29 noiembrie. Copacii puși la pământ și bucățile de construcții desprinse de pe clădiri au avariat 17 mașini. Deși Codul galben de vânt a expirat la ora 20:00, vremea rece continuă să le dea bătăi de cap bucureștenilor. Capitala rămâne sub avertizare meteorologică de frig și nopți geroase până miercuri, 2 decembrie.

Pompierii au fost solicitați la zeci de intervenții în Capitală și Ilfov

Vântul puternic a pus la încercare echipele de intervenție din București și Ilfov. Pompierii au avut de gestionat 104 situații de urgență în intervalul 06:00 – 20:00, dintre care 95 în Capitală și nouă în județul Ilfov, potrivit bilanțului ISU București-Ilfov.

În București, salvatorii au îndepărtat 51 de copaci prăbușiți pe șosele, peste clădiri sau autoturisme, dar și trei panouri publicitare. Totodată, echipajele au intervenit în 39 de cazuri în care elemente de construcție s-au desprins de pe imobile și în alte două situații în care au fost avariate semafoare.

17 autoturisme au fost avariate de copacii și elementele de construcție desprinse în timpul fenomenelor meteo. Nici județul Ilfov nu a fost ocolit de probleme. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea a trei copaci căzuți și a șase elemente de construcție care puneau în pericol siguranța oamenilor sau îngreunau traficul.

Meteorologii anunță temperaturi de până la -10 grade în București

Ninsorile și vântul puternic lasă loc gerului, iar bucureștenii trebuie să se pregătească pentru câteva zile cu temperaturi negative. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea Cod galben de vreme deosebit de rece, valabilă în Capitală până miercuri, 2 decembrie, la ora 10:00.

În noaptea de duminică spre luni, mercurul din termometre va coborî până la -8 grade Celsius, iar cele mai ridicate valori nocturne nu vor depăși -5 grade.

Nici ziua de luni, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, nu se încălzește vremea. Temperaturile maxime vor oscila între -2 și -1 grad Celsius, în timp ce noaptea sunt așteptate valori de până la -9 grade. Vântul va continua să sufle cu putere în anumite intervale, iar rafalele vor atinge 40-45 km/h pe parcursul zilei.

De Ziua Națională a României, marți, 1 Decembrie, vremea va rămâne rece. Meteorologii estimează maxime cuprinse între -1 și 1 grad Celsius, cer variabil și vânt slab până la moderat.

Cea mai geroasă perioadă va fi noaptea de marți spre miercuri, când temperaturile minime vor ajunge la -10 grade Celsius și nu vor depăși -7 grade.