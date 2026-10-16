Autoritățile din Dolj au declanșat Planul Roșu de Intervenție, după ce un autobuz și un autoturism s-au ciocnit, vineri dimineață, la Craiova. Potrivit primelor informații, 20 de persoane sunt implicate. Dintre acestea, şapte au nevoie de îngrijiri medicale, o victimă fiind în stop cardio-respirator.

UPDATE 09:58: În urma accidentului rutier, șase persoane au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. O altă persoană a fost declarată decedată.

Știrea inițială

Accidentul a avut loc pe strada Brestei din municipiul Craiova, între un autoturism şi un autobuz de transport persoane. Potrivit IPJ Dolj, traficul rutier de pe strada Brestei a fost blocat.

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„Din primele informaţii sunt implicate 20 de persoane, dintre care 7 necesită îngrijiri medicale (1 în SCR). A fost activat Planul Roşu de Intervenţie începând cu ora 09:05”, a anunţat ISU Dolj.

La fața locului intervin echipaje de pompieri şi medicale cu o autospecială de stingere, o descarcerare, 2 ambulanţe SMURD, o autospecială pentru transportul personalului şi victimelor multiple şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.