Trei persoane, dintre care doi copii, transportate de urgență la spital în urma unui accident rutier produs în Giurgiu

Doi copii și un adult au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs, în această după-amiază, pe DJ 411, în localitatea Singureni. Un autoturism a intrat într-un microbuz școlar iar acesta a lovit grav un copil care se juca în zonă. La fața locului s-au deplasat pompierii de la Punctul de Lucru Călugăreni, Secția Mihăilești și de la Detașamentul Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, dotate cu modul de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, două ambulanțe și un echipaj de poliție. A fost solicitat și elicopterul SMURD.

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Minorul de 9 ani, lovit de microbuz, este conștient și a fost adus la București cu elicopterul SMURD. Din primele informații, în momentul producerii accidentului în microbuz s-ar fi aflat conducătorul auto și 10 copii, iar în autoturism, șoferul și un pasager. O fetiță, tot de 9 ani, pasageră în microbuz, a fost transportată cu ambulanța la spital. De asemenea, șoferul microbuzului școlar, de 56 de ani, a fost dus la Unitatea de Primiri Urgențe.

Autoritățile cercetează acum care au fost circumstanțele în care s-a produs teribilul accident.