Prima pagină » Social » Trei persoane, dintre care doi copii, transportate de urgență la spital în urma unui accident rutier produs în Giurgiu

Trei persoane, dintre care doi copii, transportate de urgență la spital în urma unui accident rutier produs în Giurgiu

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Doi copii și un adult au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs, în această după-amiază, pe DJ 411, în localitatea Singureni. Un autoturism a intrat într-un microbuz școlar iar acesta a lovit grav un copil care se juca în zonă. La fața locului s-au deplasat pompierii de la Punctul de Lucru Călugăreni, Secția Mihăilești și de la Detașamentul Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, dotate cu modul de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, două ambulanțe și un echipaj de poliție. A fost solicitat și elicopterul SMURD.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Minorul de 9 ani, lovit de microbuz, este conștient și a fost adus la București cu elicopterul SMURD. Din primele informații, în momentul producerii accidentului în microbuz s-ar fi aflat conducătorul auto și 10 copii, iar în autoturism, șoferul și un pasager. O fetiță, tot de 9 ani, pasageră în microbuz, a fost transportată cu ambulanța la spital. De asemenea, șoferul microbuzului școlar, de 56 de ani, a fost dus la Unitatea de Primiri Urgențe.

Autoritățile cercetează acum care au fost circumstanțele în care s-a produs teribilul accident.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE „Bătălia” judecătorilor în cazul lui Georgescu. Ce argumente au adus magistrații pentru arestarea sau pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Gândul are motivarea arestării
15:21
„Bătălia” judecătorilor în cazul lui Georgescu. Ce argumente au adus magistrații pentru arestarea sau pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Gândul are motivarea arestării
CONTROVERSĂ Cum a ajuns Porsche-ul „de-mprumut” din scandalul nepotismelor TVR să nu mai fie… de împrumut. Realizatoarea Marina Almășan, care și-a editat de două ori postarea de pe Facebook, continuă să susțină că bolidul de 200.000 de euro nu îi aparține angajatului care a apărut în direct la volan, deși numele acestuia este pe plăcuțele de înmatriculare
12:47
Cum a ajuns Porsche-ul „de-mprumut” din scandalul nepotismelor TVR să nu mai fie… de împrumut. Realizatoarea Marina Almășan, care și-a editat de două ori postarea de pe Facebook, continuă să susțină că bolidul de 200.000 de euro nu îi aparține angajatului care a apărut în direct la volan, deși numele acestuia este pe plăcuțele de înmatriculare
Gândul de Vreme Vreme de vară în octombrie, unde vor fi 28 de grade Celsius. ANM, noi informații pentru Gândul
10:39
Vreme de vară în octombrie, unde vor fi 28 de grade Celsius. ANM, noi informații pentru Gândul
NEWS ALERT Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru și cu conturile bancare blocate. Fostul prezidențiabil și soția sa, a doua zi consecutivă la percheziții și audieri
07:25
Călin Georgescu rămâne cu vila din Mogoșoaia sub sechestru și cu conturile bancare blocate. Fostul prezidențiabil și soția sa, a doua zi consecutivă la percheziții și audieri
FLASH NEWS Uzina Dacia încearcă să scape de angajați, pe fondul scăderii producției. Compensații record, cea mai mică primă, 45.000 lei net
21:13
Uzina Dacia încearcă să scape de angajați, pe fondul scăderii producției. Compensații record, cea mai mică primă, 45.000 lei net
FLASH NEWS Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, i-a pus trupul într-o valiză și a aruncat-o în Olt, a fost adus azi din Elveția
15:32, 06 Oct 2026
Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, i-a pus trupul într-o valiză și a aruncat-o în Olt, a fost adus azi din Elveția
Mediafax
Fără închisoare pentru drogurile deținute pentru consum propriu. Proiectul care schimbă radical sancțiunile
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Cancan.ro
S-a aflat identitatea româncei ucisă de studentul obsedat de serialul 'Dexter'. Maria avea 24 de ani
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Mediafax
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Click
Femeia de 100 de ani care mănâncă același fruct în fiecare dimineață dezvăluie 5 secrete simple pentru o viață lungă
Digi24
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Cancan.ro
Fratele fostului arbitru Gheorghe Moldovan reacționează după declarațiile Irinei Vasilcan: L-a dat la poliție
Ce se întâmplă doctore
Un copil de 10 luni a ajuns în stare critică la Spitalul de Urgență Brăila! A mers direct în sala de operație: ce i-au descoperit medicii la intestin
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 8 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
18:33
Marius Tucă Show începe joi, 8 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ANALIZĂ România cumulează peste jumătate din fondurile PNRR suspendate la nivelul UE. La ce capitol ne laudă Comisia Europeană în raportul final privind Mecanismul de redresare și reziliență
18:20
România cumulează peste jumătate din fondurile PNRR suspendate la nivelul UE. La ce capitol ne laudă Comisia Europeană în raportul final privind Mecanismul de redresare și reziliență
ULTIMA ORĂ Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama
18:10
Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama
INFRASTRUCTURĂ CNAIR anunță deschiderea circulației pe noul pod peste Tisa dintre România și Ucraina și inaugurarea Punctului de Trecere a Frontierei Sighetul Marmației II
18:04
CNAIR anunță deschiderea circulației pe noul pod peste Tisa dintre România și Ucraina și inaugurarea Punctului de Trecere a Frontierei Sighetul Marmației II
FLASH NEWS Erdoğan îl felicită pe Putin de ziua lui de naștere și se oferă, din nou, să medieze „contacte directe între Rusia și Ucraina“. Ce lideri mondiali i-au mai transmis mesaje președintelui rus
18:03
Erdoğan îl felicită pe Putin de ziua lui de naștere și se oferă, din nou, să medieze „contacte directe între Rusia și Ucraina“. Ce lideri mondiali i-au mai transmis mesaje președintelui rus
FLASH NEWS Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh în 2025, reținut din nou de DIICOT. Ar fi amenințat persoane de altă etnie cu acte de violență și cu distrugerea unui lăcaș de cult
18:00
Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh în 2025, reținut din nou de DIICOT. Ar fi amenințat persoane de altă etnie cu acte de violență și cu distrugerea unui lăcaș de cult

Cele mai noi

Trimite acest link pe