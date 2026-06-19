Ce salarii au agenții de pază de la BGS, Securitas, RPG Security și G4S, în 2026. Cât câștigă lunar, cu sporuri de noapte, tichete de masă, bonusuri

Iată ce salarii au agenții de pază de la BGS, Securitas, RPG Security și G4S, în 2026. Cât câștigă lunar, cu tot cu sporuri de noapte, tichete de masă, bonusuri de intervenție.

Un agent de pază este profesionistul autorizat responsabil cu protecția fizică a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și cu asigurarea ordinii împotriva accesului neautorizat. Meseria aceasta este des întâlnită în România, așadar, să aflăm salariile lor.

Cei interesați, pot afla că BGS oferă salarii diferențiate. Agenții de la obiective fixe câștiga mai puțin, dar cei din echipajele de intervenție (care necesita conditie fizică si training special) primesc bonusuri de risc.

Prin urmare, salariul de baza net (agent intervenție) este de 3.100 lei. Cu spor de noapte și weekend cumulat, se mai adaugă 450 lei. Pentru spor de risc + bonus de performanță (pentru interventii finalizate cu succes), se mai adaugă suma de 400 lei. Ei primesc și tichete de masă în valoare de 600 lei. La un total, se ajunge la 4.550 lei /lună.

SECURITAS este recunoscută pentru contracte stabile cu clădiri de birouri, ambasade și parcuri industriale. Volumul de muncă este predictibil, iar legislatia muncii se aplică la virgulă. Salariu de bază net este de 2.600 lei. Se mai adaugă:

– spor de noapte: 280 lei

– spor de weekend: 150 lei

– tichete de masă: 600 lei

Totalul este de 3.630 lei/lună.

RPG SECURITY se activează puternic pe zona rezidențiala (ansambluri de blocuri), șantiere și spatii comerciale medii, oferind un pachet standard ajustat la piața locală. Salariul de bază net este 2.600 lei. Cu sporuri de tură și ore suplimentare plătite, se mai adaugă 300 lei. Cu bonus de fidelitate / tură suplimentară, se mai adaugă 200 lei. Tichetele de masă sunt în valoare de 600 lei. Așadar, se ajunge la un total lunar de 3.700 lei/lună.

G4S (actual Allied Universal) este puternică pe zona de transport valori (mașini blindate) și pază bancară, unde responsabilitatea este uriașă, iar verificarile de trecut sunt stricte. Salariul de bază net pentru însoțitor valori / agent bancă este de 2.900 lei. Cu spor de perisabilitate / risc transport valori, se mai adaugă 350 lei. Sporul de noapte este de 200 lei, iar tichetele de masă sunt în valoare de 600 lei. Totalul ajunge la 4.050 lei/lună.