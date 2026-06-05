Celebrele țigări „Carpați” și „Snagov” în impas. Producătorul a intrat în insolvență din cauza datoriilor uriașe

Compania Fabrica de Țigarete SRL, cea care produce celebrele mărci de țigări Carpați și Snagov, a intrat oficial în insolvență. Decizia a venit după ce societatea a adunat datorii uriașe, care ajung la aproximativ 17 milioane de euro.

Fiscul a cerut insolvența pentru o datorie de 14 milioane de euro

Cea mai mare parte din suma totală pe care compania o datorează reprezintă o restanță de circa 14 milioane de euro către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București. Fiscul a fost cel care a depus în instanță cererea pentru deschiderea procedurii de insolvență.

În plus, producătorul de tutun mai are de plătit încă 3,4 milioane de euro către o instituție financiară nebancară. În momentul declanșării insolvenței, autoritățile au pus sub sechestru un stoc de peste 315.000 de țigări, a căror valoare depășește 2,77 milioane de lei.

Planul de eșalonare a eșuat, iar legăturile duc către afacerea Murfatlar

Înainte să ajungă în această situație, conducerea firmei a încercat să obțină de la ANAF o reeșalonare a datoriilor din accize și a propus un grafic de plată cu termene până în luna august 2026. Planul nu a funcționat, iar în luna mai o altă cerere de insolvență a apărut din partea partenerilor de credit.

Datele oficiale arată că Fabrica de Țigarete SRL a fost preluată la finalul anului trecut de o societate controlată indirect de omul de afaceri Mihail Adrian Andronic, cunsocut pentru implicarea sa în afacerile cu vinuri Murfatlar.

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