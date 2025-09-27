Consilierul local AUR Marian Jan Chiriță s-a păbușit cu avionul în curtea unității militare din Dancu, Iași. Pilotul este în stare critică

Sâmbătă după-amiaza a avut loc un accident aviatic foarte grav în curtea unității militare Dancu, Iași. Din primele informații obținute de reporterii BZI, consilierul local AUR, arhitectul Marian Jan Chiriță se afla în avionul prăbușit împreună cu pilotul. Se pare că după ce a decolat, motorul a cedat. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție.

„Accidentul aviatic s-a petrecut în raza aeroportului, avionul s-a prăbușit în curtea unității militare și au intervenit echipaje de la SMURD și ambulanță pentru salvarea celor doi bărbăți care se aflu în acest avion prăbușit de la 150 de metri și cu explozie în momentul aterizării la sol. Amândoi sunt în unitatea primi urgențe a Spitalului Sfântul Spiridion. Pilotul este în stare critică având arsuri pe 50% din corp, ceea ce înseamnă jumătate inferioară a toracelui, arsuri severe care au determinat stare de șoc și pacientul a fost intubat, ventilat mecanic cu anestezie generală”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD.