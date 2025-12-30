Prima pagină » Actualitate » Haosul lui Ilie Bolojan: ajutorul pentru invalizii și văduvele de război, plimbat de premier prin tot Guvernul pentru doar 26 de lei. Ajutorul pentru 2025 a fost amânat pentru 2026

Haosul lui Ilie Bolojan: ajutorul pentru invalizii și văduvele de război, plimbat de premier prin tot Guvernul pentru doar 26 de lei. Ajutorul pentru 2025 a fost amânat pentru 2026

30 dec. 2025, 20:15, Actualitate
Haosul lui Ilie Bolojan: ajutorul pentru invalizii și văduvele de război, plimbat de premier prin tot Guvernul pentru doar 26 de lei. Ajutorul pentru 2025 a fost amânat pentru 2026

Premierul Ilie Bolojan plimbă de o lună și jumătate prin Guvern un proiect de act normativ care ar fi trebuit să ajute în acest an veteranii și văduvele de război. Este vorba de câteva sute de români. Numai că pe șeful Executivului atât de tare l-a confuzat măsura și atât mult a plimbat documentele, încât a trecut anul 2025 iar proiectul tot nu a fost adoptat de Guvern. Pe șeful liberal al Executivului României l-a încurcat, de fapt, „fabuloasa” sumă de…26 de lei, cât trebuia dată în plus unui om, pe an. Nici cât un pachet de țigări.

Toată nebunia s-a învârtit în jurul ajutorului anual „pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice”, ajutor cuvenit de la statul român pentru veterani și văduvele acestora.

Potrivit datelor publice, proiectul actului normativ cu pricina a fost pus în transparență decizională, pe 18 noiembrie 2025, pe site‐ul ministerului Muncii. Acum o lună și jumătate.

De „faimosul” ajutor urma să beneficieze în jur de 619 persoane: 400 erau de la Muncă, 200 erau de la MAI și 19 erau de la MApN.

„Veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2025 de un ajutor anual în cuantum de 482 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice”, se scria în actul normativ inițial.

Creșterea nici nu era mare: de la 456 de lei/ an/ persoană la 482 de lei/ an/ persoană. În esență, era vorba de doar 26 de lei de la statul român, în plus, pe an, de om.

Ce s-a întâmplat de fapt? Potrivit unor surse,

  • Actul normativ a fost pus în transparență pe 18 noiembrie 2025
  • În mai bine de o lună, actul normativ a fost restituit și neavizat de 3 ori de ministerul de Finanțe
  • Ulterior, Ilie Bolojan a propus înghețarea ajutorului, tăierea indexării de 26 de lei
  • După aceea, actul normativ trebuia inclus în Ordonanța „Trenuleț 2”, din ultima ședință de Guvern a anului 2025
  • Ca apoi, premierul Bolojan să ceară să se revină la indexare, să se taie înghețarea și să se refacă actul normativ
  • Actul normativ care urma să ajute 640 de români pentru anul 2025 urmează să fie adoptat într-o nouă ședință de Guvern din anul 2026

Pentru că Ilie Bolojan s-a încurcat în…26 de lei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ilie Bolojan are ghinion pe final de an: Curtea de Apel București tocmai i-a blocat o reformă în instanță. Cum a rămas în pom reorganizarea ANCOM

Cum arată România în cifre, la final de an. Inflație, costuri ridicate și un trai tot mai greu de dus

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reduce cheltuielile cu peste 10%, în urma reorganizării ministerului și a structurilor din subordine. Peste 200 de funcții de conducere, desființate
19:56
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reduce cheltuielile cu peste 10%, în urma reorganizării ministerului și a structurilor din subordine. Peste 200 de funcții de conducere, desființate
ULTIMA ORĂ Comisia Europeană a virat banii pentru autostrăzile româneşti. În conturile BNR au intrat aproape 600 de miloane de euro
18:35
Comisia Europeană a virat banii pentru autostrăzile româneşti. În conturile BNR au intrat aproape 600 de miloane de euro
REACȚIE Potrivit ministrului Miruţă, pensiile sunt speciale pentru alţi judecători: „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48”
18:03
Potrivit ministrului Miruţă, pensiile sunt speciale pentru alţi judecători: „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48”
JUSTIȚIE Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
18:00
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
FLASH NEWS George Simion: „Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin”
17:27
George Simion: „Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin”
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Cancan.ro
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Click
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
România, într-un coșmar strategic și militar

Cele mai noi