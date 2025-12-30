Haosul lui Ilie Bolojan: ajutorul pentru invalizii și văduvele de război, plimbat de premier prin tot Guvernul pentru doar 26 de lei. Ajutorul pentru 2025 a fost amânat pentru 2026

Premierul Ilie Bolojan plimbă de o lună și jumătate prin Guvern un proiect de act normativ care ar fi trebuit să ajute în acest an veteranii și văduvele de război. Este vorba de câteva sute de români. Numai că pe șeful Executivului atât de tare l-a confuzat măsura și atât mult a plimbat documentele, încât a trecut anul 2025 iar proiectul tot nu a fost adoptat de Guvern. Pe șeful liberal al Executivului României l-a încurcat, de fapt, „fabuloasa” sumă de…26 de lei, cât trebuia dată în plus unui om, pe an. Nici cât un pachet de țigări.

Toată nebunia s-a învârtit în jurul ajutorului anual „pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice”, ajutor cuvenit de la statul român pentru veterani și văduvele acestora.

Potrivit datelor publice, proiectul actului normativ cu pricina a fost pus în transparență decizională, pe 18 noiembrie 2025, pe site‐ul ministerului Muncii. Acum o lună și jumătate.

De „faimosul” ajutor urma să beneficieze în jur de 619 persoane: 400 erau de la Muncă, 200 erau de la MAI și 19 erau de la MApN.

„Veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2025 de un ajutor anual în cuantum de 482 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice”, se scria în actul normativ inițial.

Creșterea nici nu era mare: de la 456 de lei/ an/ persoană la 482 de lei/ an/ persoană. În esență, era vorba de doar 26 de lei de la statul român, în plus, pe an, de om.

Ce s-a întâmplat de fapt? Potrivit unor surse,

Actul normativ a fost pus în transparență pe 18 noiembrie 2025

În mai bine de o lună, actul normativ a fost restituit și neavizat de 3 ori de ministerul de Finanțe

Ulterior, Ilie Bolojan a propus înghețarea ajutorului, tăierea indexării de 26 de lei

După aceea, actul normativ trebuia inclus în Ordonanța „Trenuleț 2”, din ultima ședință de Guvern a anului 2025

Ca apoi, premierul Bolojan să ceară să se revină la indexare, să se taie înghețarea și să se refacă actul normativ

Actul normativ care urma să ajute 640 de români pentru anul 2025 urmează să fie adoptat într-o nouă ședință de Guvern din anul 2026

Pentru că Ilie Bolojan s-a încurcat în…26 de lei.

