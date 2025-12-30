Ion Andone, fost jucător și antrenor al echipei Dinamo București, i-a primit în vizită pe Cătălin și Andra Măruță și pe cei doi copii ai lor, la casa sa din Marbella, Spania. Vedetele din România au fost la colindat acasă la soții Andone, iar imaginile au stârnit mii de reacții din partea fanilor.

Cătălin Măruță și Andra, alături de Eva, David dar și cățelușa familiei, Kiki, au petrecut o seară relaxantă în casa pritetenilor Ioan Andone și a soției sale, Simona. Vizita familiei Măruță l-a emoționat pe ex-internaționalul român care a făcut o postare pe platformele de socializare.

„Sunt un om bogat: am familia sănătoasă și prieteni frumoși. De sărbători, am primit o colindă specială de la familia Măruță. Vă dorim și vouă momente deosebite alături de cei dragi”, a scris Ioan Andone, pe pagina sa de Instagram.

Ioan Andone este stabilit de ceva timp la Marbella, una dintre stațiunile bogătașilor din Spania. Țara este populară în rândul românilor și peste 500 de mii dintre cetățenii români trăiesc acolo. Andone a povestit că a ales să se mute în Spania pentru că facturile la curent sunt mult mai mici decât în România. De asemenea, iernile sunt mai blânde, iar costurile de întreținere ale unei case sunt mai avantajoase.

Mai mult decât atât, Ioan Andone și Cătălin Măruță sunt vecini și în Marbella, acolo unde ambii dețin câte o proprietate. Fostul antrenor de la Dinamo a fost prezent la ziua de naștere a Evei Măruță, atunci când fata a fost sărbătorita în Spania, la reședința nașului ei, Arpad Paszkany.

