Ilie Bolojan se laudă singur și se portretizează în „salvator” în penultima zi din an

În timp ce majoritatea românilor îi transmit urări nu tocmai de bine, premierul Ilie Bolojan a ieşit de la şedinţa de Guvern plin de elan în declaraţii. Potrivit acestuia, România o duce foarte bine şi nu mai are datorii.

Premierul spune că ne-am împrumutat mai ieftin şi deja, din această toamnă, achităm dobânzi mai mici, faţă de cele de la începutul anului, graţie faptului că ne-am reabilitat credibilitatea în ochii creditorilor noştri.

„Am abordat problema pensiilor magistraţilor. Aşteptăm decizia CCR care să clarifice aceste aspecte. În domeniul Apărării, ne-am respectat toate angajamentele internaţionale legate de buget. Am abordat finanţarea sănătăţii, acolo unde, în ultimii ani, s-au cheltuit mulţi bani dar pacienţii nu vedeau transformările care să le crească încrederea şi satisfacţia în sistem. Am atacat şi problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre, pe care le susţineam prin subvenţii de mulţi ani din banii românilor. Am început să facem ordine şi în acest sector”, spune Bolojan.

Totuşi, asupra românilor încă planează pericolul măririi taxelor şi impozitelor. Nu se va întâmpla acest lucru dacă „ne vom încasa taxele şi impozitele şi vom fi prudenţi în modul în care ne cheltuim banii”.

„Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus. Am reuşit să ţinem în frâu cheltuielile Dacă ne vom încasa taxele şi impozitele şi vom fi prudenţi în modul în care ne cheltuim banii, nu va mai fi nevoie să ne creştem taxele şi impozitele”, a continuat în aceeaşi notă premierul.

Potrivit lui Bolojan, se menţine reducerea cheltuielilor pentru parlamentari şi reducerea subvenţiilor pentru partidele politice.

„2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toţi cetăţenii”, mai spune premierul, la finalul şedinţei de Guvern, de marţi seara.

