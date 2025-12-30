Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan se laudă singur și se portretizează în „salvator” în penultima zi din an

Ilie Bolojan se laudă singur și se portretizează în „salvator” în penultima zi din an

Luiza Dobrescu
30 dec. 2025, 20:28, Actualitate

În timp ce majoritatea românilor îi transmit urări nu tocmai de bine, premierul Ilie Bolojan a ieşit de la şedinţa de Guvern plin de elan în declaraţii. Potrivit acestuia, România o duce foarte bine şi nu mai are datorii. 

Premierul spune că ne-am împrumutat mai ieftin şi deja, din această toamnă, achităm dobânzi mai mici, faţă de cele de la începutul anului, graţie faptului că ne-am reabilitat credibilitatea în ochii creditorilor noştri.

„Am abordat problema pensiilor magistraţilor. Aşteptăm decizia CCR care să clarifice aceste aspecte.

În domeniul Apărării, ne-am respectat toate angajamentele internaţionale legate de buget. 

Am abordat finanţarea sănătăţii, acolo unde, în ultimii ani, s-au cheltuit mulţi bani dar pacienţii nu vedeau transformările care să le crească încrederea şi satisfacţia în sistem.

Am atacat şi problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre, pe care le susţineam prin subvenţii de mulţi ani din banii românilor. Am început să facem ordine şi în acest sector”, spune Bolojan.

Totuşi, asupra românilor încă planează pericolul măririi taxelor şi impozitelor. Nu se va întâmpla acest lucru dacă „ne vom încasa taxele şi impozitele şi vom fi prudenţi în modul în care ne cheltuim banii”.

„Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus. Am reuşit să ţinem în frâu cheltuielile

Dacă ne vom încasa taxele şi impozitele şi vom fi prudenţi în modul în care ne cheltuim banii, nu va mai fi nevoie să ne creştem taxele şi impozitele”, a continuat în aceeaşi notă premierul.

Potrivit lui Bolojan, se menţine reducerea cheltuielilor pentru parlamentari şi reducerea subvenţiilor pentru partidele politice.

„2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toţi cetăţenii”, mai spune premierul, la finalul şedinţei de Guvern, de marţi seara.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Haosul lui Ilie Bolojan: ajutorul pentru invalizii și văduvele de război, plimbat de premier prin tot Guvernul pentru doar 26 de lei. Ajutorul pentru 2025 a fost amânat pentru 2026

Guvernul a aprobat reorganizarea Ministerului Agriculturii şi a instituţiilor subordonate. Se desfiinţează 216 funcţii de conducere. Cheltuielile scad cu peste 10%

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reduce cheltuielile cu peste 10%, în urma reorganizării ministerului și a structurilor din subordine. Peste 200 de funcții de conducere, desființate
19:56
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reduce cheltuielile cu peste 10%, în urma reorganizării ministerului și a structurilor din subordine. Peste 200 de funcții de conducere, desființate
ULTIMA ORĂ Comisia Europeană a virat banii pentru autostrăzile româneşti. În conturile BNR au intrat aproape 600 de miloane de euro
18:35
Comisia Europeană a virat banii pentru autostrăzile româneşti. În conturile BNR au intrat aproape 600 de miloane de euro
REACȚIE Potrivit ministrului Miruţă, pensiile sunt speciale pentru alţi judecători: „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48”
18:03
Potrivit ministrului Miruţă, pensiile sunt speciale pentru alţi judecători: „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48”
JUSTIȚIE Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
18:00
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
FLASH NEWS George Simion: „Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin”
17:27
George Simion: „Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin”
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Cancan.ro
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza meteo
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Click
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
România, într-un coșmar strategic și militar

Cele mai noi