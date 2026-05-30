Prima pagină » Magazin » Cum să-ți răcorești dormitorul în zilele toride de vară. Care este temperatura ideală

Te chinui să adormi într-o zi toridă de vară? Menținerea răcorii în dormitor ține de câteva trucuri simple, la îndemâna oricui, scrie housebeautiful.com.

Chiar și schimbările mici pot aduce modificări mari. Dormitorul va fi mai „fresh”, răcoros și primitor. Vei dormi neîntors!

„Valurile de caniculă au un mare impact asupra somnului”, spune dr. Ben Roberts, specialist în medii interioare la Universitatea Loughborough. „În nopțile călduroase, oamenii se chinuie să adoarmă, iar această privare de somn se adună – reducând productivitatea, crescând riscul de îmbolnăvire și putând chiar contribui la apariția unor afecțiuni pe termen lung.”

Iată câteva ponturi care te vor ajuta să ai un dormitor răcoros și confortabil, chiar și într-o vară caniculară.

Treceți la lenjerie de pat respirabilă

Cea mai bună soluție pe timp de vară este lenjeria de pat respirabilă. „Una din cele mai simple metode pentru a menține răcoarea este să treci la lenjerie de pat mai ușoară”, spune Josh Branigan, expert în mediile interioare la Bed Kingdom. „De exemplu, bumbacul permite aerului să circule și să absoarbă umezeala și face diferența în nopțile călduroase”. Alege și o saltea respirabilă, pentru a menține o temperatură răcoroasă.

Răcește patul înainte de somn

Poți să răcești patul înainte de a merge la culcare. „În nopțile caniculare îngheț o sticlă cu apă caldă”, spune Bill Parkinson, expert în paturi la Sleepy Piglet. „E un truc binecunoscut, atât de simplu și eficient”.

Pune sticla în pat și las-o câteva minute, pentru a răcori lenjeria. „Poți folosi un tricou pe care să-l ții în frigider, apoi pe pernă, pentru a te răcori”, spune Stephen Day, director la iHeat.

Ține soarele departe pe timpul zilei

Oricât de plăcut ar fi să te trezești mângâiat de razele soarelui, pe timp de vară, este mai bine să ții dormitorul „la umbră”, pentru a nu permite acumularea căldurii sufocante.

Jaluzelele trase pe timpul zilei! Astfel, vei bloca razele soarelui, care transformă dormitorul într-un cuptor.

O altă greșeală este să deschizi geamurile pe timp de caniculă, crezând că astfel vei „răcori” camera. Nimic mai fals! Nu vei face altceva decât să permiți căldurii să intre în casă.

„Cel mai bun moment pentru a deschide geamurile este pe timpul nopții, când intră răcoare de afară”, spune Steve Larking, expert în design interior și CEO al Lark & Larks.

Folosește eficient ventilatorul

Ai putea folosi un ventilator, pe timp de vară. Pentru o răcire eficientă, pune gheață într-un bol și lasă-l în apropierea aparatului. De asemenea, chiar dacă dezumidificatoarele nu contribuie la scăderea temperaturii, aceste dispozitive pot reîmprospăta camera și te vei simți mai confortabil.

Debarasează dormitorul

Într-un dormitor plin cu acareturi, aerul răcoros va circula, cu siguranță, mai greu. Orice mediu mai „aerisit” îți oferă acea senzație de calm și relaxare. Nu mai strânge lucruri inutile în cameră, cel mai bine ar fi să le donezi sau să le vinzi.

Pariază pe culorile deschise

Perdelele, jaluzelele deschise la culoare sunt mai greu de curățat, desigur, dar nici nu atrag căldura ucigătoare a verii.

„Culorile deschise transformă dormitorul tău într-un loc mai luminat și răcoros. Tonurile întunecate au tendința să absoarbă căldura, în timp ce albul, de exemplu, reflectă lumina”, spune Josh.

Închide sursele „ascunse” de căldură

Dormitoarele sunt și spațiile de muncă și divertisment, de multe ori, dar aparatele electronice pot genera suficient de multă căldură încât să creeze disconfort.

„Evită să folosești laptopurile sau uscătoarele de păr în dormitor, înainte de somn, folosește becuri LED de mică intensitate și închide aparatele din priză, nu le lăsa în standby”, ne sfătuiește Stephen. „Chiar și un TV, o consolă, un încărcător în standby generează o cantitate de căldură”.

Care este temperatura optimă în casă

Dacă te întrebi care este temperatura optimă în dormitor, ei bine, experții spun că ar fi ideale 14-18 grade Celsius.

„Sunt temperaturi mai scăzute decât s-ar aștepta oamenii și nicidecum cele dintr-o dimineață de primăvară”, spune Stephen. „Asta pentru că, în mod natural, corpul își scade temperatura noaptea, pentru a se pregăti de somn”. Când păstrezi o asemenea temperatură în dormitor, îți ajuți propriul organism să se simtă confortabil în noaptea sufocantă de vară ce-o să vină!

Sursa foto: Envato

