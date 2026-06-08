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Dacă arunci gunoi, pierzi bani. O zonă turistică impune sancțiuni pentru turiștii care murdăresc străzile

Dacă arunci gunoi, pierzi bani. O zonă turistică impune sancțiuni pentru turiștii care murdăresc străzile
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Dacă arunci gunoi, pierzi bani. O zonă turistică impune sancțiuni pentru turiștii care murdăresc străzile.

Vizitatorii prinși aruncând gunoi în popularul district Shibuya din Tokyo vor fi amendați pe loc, în timp ce autoritățile încearcă să combată efectele secundare ale boomului record al turismului din Japonia, scrie Euronews.

Pe măsură ce Japonia se confruntă cu un număr record de turiști, unul dintre cele mai aglomerate cartiere din Tokyo adoptă o poziție mai dură față de o problemă în creștere: gunoiul.

Vizitatorii prinși aruncând deșeuri în aglomeratul district Shibuya din capitală riscă acum amenzi pe loc. Autoritățile iau măsuri împotriva străzilor supraîncărcate, consumului de alcool în public și presiunilor generate de supraturism.

Măsura este cea mai recentă încercare de a echilibra economia turistică în plină expansiune a Japoniei cu nevoile locuitorilor.

Sursă foto: Shutterstock

Ce amenzi riscă persoanele care aruncă gunoi pe jos

Persoanele care aruncă gunoi în popularul centru Shibuya, unde se află celebra intersecție omonimă, riscă acum amenzi pe loc de 2.000 yeni japonezi (aproximativ 10,75 euro) dacă sunt surprinse aruncând deșeuri.

Gestionarea deșeurilor este o problemă serioasă în tot Tokyo-ul. În alte zone, autoritățile au aplicat sancțiuni proprietarilor de afaceri din domeniul alimentației și băuturilor care nu instalează coșuri de gunoi.

Sursă foto: Shutterstock

Japonia a primit un număr record de turiști

Popularitatea Japoniei ca destinație turistică nu dă semne de încetinire. În 2025, țara a primit un număr record de 42,7 milioane de vizitatori internaționali. Însă odată cu acest boom apar și mai multe deșeuri.

Televiziunea japoneză NHK a raportat că, în zona Shibuya, a crescut numărul persoanelor care consumă alcool și aruncă gunoi pe străzi. Pe lângă amenzi, vizitatorii vor fi întâmpinați și de o campanie anti-gunoi. Sloganul campaniei ‘If you throw trash, you lose cash’, „Dacă arunci gunoi, pierzi bani”.

Japonia este cunoscută pentru lipsa coșurilor de gunoi, acestea fiind eliminate în parte din cauza potențialului lor de utilizare în atacuri teroriste. Acest aspect nu a trecut neobservat de vizitatori. 20% dintre aceștia menționează asta drept cea mai mare neplăcere într-un sondaj guvernamental de anul trecut.

Turismul a crescut spectaculos în Japonia după pandemia de COVID-19. Odată cu această creștere a apărut și supraturismul, iar guvernul încearcă să reducă efectele negative ale acestuia.

Măsurile includ o serie de acțiuni, precum majorarea taxelor pentru turiștii internaționali și introducerea unor aplicații de control al aglomerației, menite să reducă numărul de vizitatori în cele mai populare zone.

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Sursă foto: Shutterstock

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