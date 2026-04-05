Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%

O destinație europeană de top și-a crescut taxa turistică, începând cu data de 1 aprilie 2026, cu 100%. Este vorba despre o locație preferată de mulți turiști români. Această decizie, în schimb, a stârnit reacții atât în rândul vizitatorilor, cât și în rândul operatorilor de turism.

Taxa turistică în Barcelona, o destinație europeană preferată de mulți turiști români, s-a dublat. Măsura a intrat în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2026. Potrivit datelor, această dublare a taxei a stârnit o serie de reacții în ambele „tabere”, și anume în rândul turiștilor și al operatorilor de turism.

În acest sens, la hotelurile cotate la 5 stele, tariful de noapte a crescut de la 3,50 euro la 7 euro. Potrivit informațiilor, această măsură va fi implementată și în afara Barcelonei, treptat. În acest sens, tariful va ajunge de la 4,50 euro la 6 euro pe noapte, între aprilie 2026 și martie 2027.

De asemenea, la momentul actual, Consiliul Local Barcelona poate să crească suprataxa turistică municipală cu 4 euro până în 2029. Și anume, de la 4 euro la 8 euro. O suprataxă de până la 4 euro pe noapte poate fi aplicată și de Costa Brava și Girona, zone din nord-estul Spaniei.

„Un sfert din veniturile din taxa turistică sunt alocate inițiativelor de locuințe accesibile, în timp ce restul de 75% va finanța programul Fomento del Turismo (Promovarea Turismului), care sprijină servicii precum curățenia, securitatea și alte infrastructuri legate de turism.

Sprijinul pentru noua lege a venit din partea Partidului Socialiștilor din Catalonia (PSC), Stângii Republicane din Catalonia (ERC) și partidelor Catalunya en Comú (Catalunia în Comun), sau Comuns”, notează Express.co.uk.

Catalonia a introdus taxa turistică regională și poartă denumirea de „ecotasa” în anul 2012.

