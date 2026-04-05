Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%

Taxa turistică în Barcelona, o destinație europeană preferată de mulți turiști români, s-a dublat. Măsura a intrat în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2026. Potrivit datelor, această dublare a taxei a stârnit o serie de reacții în ambele „tabere”, și anume în rândul turiștilor și al operatorilor de turism.

Taxă turistică mai mare în anumite zone din Spania

În acest sens, la hotelurile cotate la 5 stele, tariful de noapte a crescut de la 3,50 euro la 7 euro. Potrivit informațiilor, această măsură va fi implementată și în afara Barcelonei, treptat. În acest sens, tariful va ajunge de la 4,50 euro la 6 euro pe noapte, între aprilie 2026 și martie 2027.

De asemenea, la momentul actual, Consiliul Local Barcelona poate să crească suprataxa turistică municipală cu 4 euro până în 2029. Și anume, de la 4 euro la 8 euro. O suprataxă de până la 4 euro pe noapte poate fi aplicată și de Costa Brava și Girona, zone din nord-estul Spaniei.

„Un sfert din veniturile din taxa turistică sunt alocate inițiativelor de locuințe accesibile, în timp ce restul de 75% va finanța programul Fomento del Turismo (Promovarea Turismului), care sprijină servicii precum curățenia, securitatea și alte infrastructuri legate de turism.

Sprijinul pentru noua lege a venit din partea Partidului Socialiștilor din Catalonia (PSC), Stângii Republicane din Catalonia (ERC) și partidelor Catalunya en Comú (Catalunia în Comun), sau Comuns”, notează Express.co.uk.

Catalonia a introdus taxa turistică regională și poartă denumirea de „ecotasa” în anul 2012.

