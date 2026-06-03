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De la castele de nisip la mopuri pe balcon: 7 legi bizare din Spania care îi pot amenda pe turiști

De la castele de nisip la mopuri pe balcon: 7 legi bizare din Spania care îi pot amenda pe turiști
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De la castele de nisip la mopuri pe balcon: 7 legi bizare din Spania care îi pot amenda pe turiști.

Spania este una dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor. Totuși, țara găzduiește și o serie de legi neobișnuite care îi pot surprinde atât pe localnici, cât și pe turiști. Există numeroase prevederi mai puțin cunoscute care pot ridica semne de întrebare, scrie Express.

Orașul în care este interzis să mori

În 1999, primarul localității Lanjarón a interzis oficial moartea. Cimitirul orașului era complet plin, iar autoritățile regionale ignorau solicitările pentru construirea unuia nou.

Frustrat de birocrație, primarul a emis un decret satiric prin care le cerea locuitorilor să aibă grijă de sănătatea lor și să rămână în viață până la amenajarea unui nou loc de înmormântare.

Strategia a funcționat. Legea neobișnuită a atras atenția presei internaționale și a determinat autoritățile regionale să aprobe în cele din urmă fondurile necesare pentru un nou cimitir. Din fericire, nimeni nu a fost vreodată sancționat pentru că a murit.

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Un castel de nisip îți poate aduce amenzi

În anumite zone din Spania, construirea unui castel de nisip poate duce, teoretic, la amendă. Regula provine dintr-un incident în care o persoană a adus cantități mari de nisip din afara plajei pentru a construi o fortăreață medievală uriașă.

Pentru a evita situații similare, unele municipalități, inclusiv cele din Tenerife, au interzis complet astfel de construcții. În alte zone, precum cele de pe Costa Blanca, acestea sunt permise doar dacă sunt realizate din nisipul existent pe plajă și sunt nivelate înainte de plecare.

Autoritățile precizează că nu intenționează să amendeze familiile care construiesc castele obișnuite pentru copii, însă reglementările permit, în anumite cazuri, aplicarea sancțiunilor.

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Mopul de pe balcon care te poate costa 750 de euro

În anumite localități din Castilla-La Mancha, păstrarea unui mop pe balcon poate atrage o amendă de până la 750 de euro.

Regulamentele locale interzic și întinderea rufelor la uscat dacă acestea sunt vizibile din spațiile publice.

Scopul acestor măsuri este menținerea aspectului estetic al localităților. Mesajul transmis locuitorilor este clar: activitățile gospodărești trebuie desfășurate fără a fi vizibile din exterior.

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Și lătratul câinilor poate fi interzis

În localitatea Villanueva de la Torre, liniștea este luată foarte în serios.

Câinilor le este interzis legal să latre în timpul siestei de după-amiază, între orele 14:00 și 16:00, precum și pe timpul nopții. Regula face parte dintr-un regulament local extrem de detaliat, despre care locuitorii spun în glumă că seamănă mai degrabă cu un roman decât cu un document juridic.

Modul în care autoritățile aplică această prevedere rămâne neclar, ceea ce a generat numeroase glume despre polițiști care trimit avertismente oficiale direct câinilor.

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Jocul interzis la terase

Orașul Sevilla a interzis jocurile de domino desfășurate la terasele cafenelelor, deoarece zgomotul produs de piesele lovite de masă încalcă normele locale privind poluarea fonică.

De asemenea, sunt interzise rostogolirea butoaielor pe stradă și consumul de alimente sau băuturi în apropierea teraselor restaurantelor.

Deși Sevilla este cunoscută pentru atmosfera sa animată, aceste reguli au fost adoptate pentru reducerea zgomotului și menținerea ordinii în spațiile publice. Încălcarea lor poate atrage amenzi începând de la 300 de euro.

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Dansul acasă poate încălca legea

În baza reglementărilor privind zgomotul din Madrid, Mojácar și Ciudad Real, locuitorilor le este interzis să alerge, să patineze sau să practice dansul de tip step în interiorul blocurilor de locuințe.

Aceste activități produc vibrații puternice care se transmit cu ușurință prin podele și pot deranja vecinii de la etajele inferioare.

Măsurile fac parte din eforturile autorităților de a preveni conflictele între vecini, într-o țară în care aproape două treimi din populație locuiește în apartamente.

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Orașul în care este ilegal să dormi în mașină

Conform reglementărilor privind ordinea publică din Bilbao, este interzis să dormi în orice tip de vehicul, inclusiv în mașini, rulote sau camionete.

De asemenea, este interzis dormitul pe băncile publice sau în corturi amplasate în spațiile publice. Turiștii care încearcă să economisească bani dormind într-o mașină închiriată riscă amenzi aplicate de poliție.

Regulile vizează și igiena publică. Este interzisă scăldarea în fântânile decorative ale orașului, precum și spălarea hainelor sau a șosetelor în spațiile publice. Autoritățile locale solicită vizitatorilor să utilizeze facilitățile de cazare și nu infrastructura publică pentru astfel de activități.

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