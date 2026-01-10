Prima pagină » Actualitate » Tot mai multe orașe din România au introdus taxe pentru turişti, din 2026. Ce sume se plătesc acum în București, Brașov sau Sibiu

10 ian. 2026, 11:56, Actualitate
Poiana Brașov / FOTO: Mediafax Foto

Autoritățile din mai multe orașe din România, în frunte cu cele din Capitală, au început să aplice o taxă specială pentru turiștii care se cazează pe teritoriul lor, de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile locale justifică aceste taxe prin necesitatea de a crește veniturile bugetare, care vor fi utilizate pentru promovarea turistică, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor pentru vizitatori.

Taxă de 12 lei în județul Brașov

Brașov și stațiunea Poiana Brașov se numără printre cele mai populare destinații turistice unde oamenii plătesc acum o taxă de 12 lei pe zi de sejur, care include 7 lei pentru promovarea turistică și 5 lei pentru serviciile Salvamont.

Măsura a fost aprobată de Consiliul Local Brașov încă din 2025 și vizează toate persoanele care se cazează în zona Brașov. Până în 2025, taxa de promovare turistică a fost de 1 leu pe zi pentru fiecare turist, valoare care a rămas neschimbată din 2020.

Brașov a fost inclus într-un top european al orașelor care îi surprind plăcut pe turiști, fiind descris drept o destinație „mai fascinantă de explorat decât pare în faza de planificare”.

Bucureștiul percepe 10 lei pe noaptea de cazare

Capitala României a adoptat și ea o taxă turistică, aplicată de la începutul acestui an. Astfel, fiecare turist cazat în București va plăti 10 lei pentru fiecare noapte.

Potrivit Primarului Municipiului București, Ciprian Ciucu, această schimbare a fost făcută la cererea hotelierilor pentru a simplifica procedurile financiare, înlocuind vechiul sistem de calcul procentual.

Taxă turistică de 2 euro în București. Hotelierii se revoltă și pregătesc acțiuni în instanță împotriva deciziei

Piața Unirii din București / FOTO – Shutterstock

„Această taxă turistică nu modifică substanțial veniturile aduse la buget, dar răspunde unei nevoi de simplificare a proceselor”, a explicat edilul Capitalei.

Potrivit autorităților, taxa ar urma să aducă aproximativ 15 milioane de lei pe an (circa 2,9 milioane de euro).

Banii vor fi folosiți pentru proiecte de promovare turistică și modernizarea infrastructurii din București, dar nu au fost oferite, totuși, detalii concrete despre modul în care vor fi realizate aceste obiective.

Sibiu: 2% din valoarea cazării

În Sibiu, autoritățile au optat pentru un model diferit, adică – în locul unei taxe fixe – se percepe 2% din costul total al cazării, potrivit Digi 24.

Fondurile colectate astfel vor fi investite în inițiative de dezvoltare turistică și culturală pentru a atrage mai mulți vizitatori.

Contribuții și în orașe mai mici

Orașele mai mici, dar cu potențial turistic, nu au rămas în urmă. De exemplu, turiștii din Câmpulung Moldovenesc plătesc 2 lei pe zi de cazare, cu excepția copiilor sub 2 ani. În Târgu Neamț, taxa zilnică ajunge la 5 lei.

Taxe similare au fost introduse și în alte destinații turistice populare, precum Oradea, Suceava și Constanța.

Potrivit autorităților locale, aceste contribuții sunt esențiale pentru susținerea evenimentelor culturale, promovarea localităților și extinderea serviciilor destinate turiștilor.

Totuși, pentru cei care vizitează România, taxele suplimentare pot însemna costuri mai mari pentru vacanță, sporind presiunile financiare asupra bugetelor de călătorie.

