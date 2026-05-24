Amenzi uriașe pentru turiști în Europa. Poți plăti mii de euro dacă porți șlapi la volan sau costum de baie pe stradă.

Mai multe țări europene au introdus amenzi mari pentru turiștii care au un comportament considerat nepotrivit. Europa ia măsuri dure împotriva turiștilor „indisciplinați”. De la purtarea șlapilor la volan până la fumatul pe plajă, un nou val de amenzi se răspândește pe întreg continentul, scrie BBC.

Amenzi usturătoare pentru turiști

În Albufeira, una dintre cele mai populare stațiuni din Portugalia, purtarea costumului de baie în afara plajei poate aduce o amendă de până la 1.500 de euro. În Insulele Baleare din Spania, inclusiv Mallorca și Ibiza, amenzile pentru consumul de alcool în spațiile publice pot ajunge la 3.000 de euro. Chiar și gesturi aparent banale, precum ocuparea unui șezlong și părăsirea zonei pentru mult timp, pot afecta serios bugetul de vacanță.

La prima vedere, aceste măsuri pot părea exagerate, mai ales că multe dintre aceste destinații trăiesc în mare parte din turism. Autoritățile susțin însă că regulile au rolul de a proteja locuitorii și turiștii care se comportă responsabil.

„Regulile, chiar dacă pot părea dure, au scopul de a încuraja un turism responsabil și respectuos”, a declarat Jessica Harvey Taylor, reprezentantă a Oficiului de Turism al Spaniei din Londra.

Lista sancțiunilor continuă

În Malaga, Spania, autoritățile au lansat o campanie intitulată „Improve Your Stay”, promovată prin autobuze, panouri publicitare și rețele sociale, pentru a explica turiștilor ce comportament este așteptat în oraș. Campania recomandă turiștilor să se îmbrace decent, să evite zgomotul excesiv, aruncarea gunoaielor și utilizarea periculoasă a trotinetelor electrice.

Cei care nu respectă regulile pot primi amenzi de până la 750 de euro. Un cod similar de conduită a fost introdus și în Albufeira, unde sunt interzise nuditatea în spațiile publice, urinarea pe stradă sau abandonarea cărucioarelor de cumpărături.

Lista amenzilor continuă. În Italia, turiștii care merg pe traseele din Cinque Terre încălțați necorespunzător riscă amenzi de până la 2.500 de euro. În Franța, fumătorii care aprind țigări pe plaje sau în locurile de joacă pot fi amendați pe loc cu 90 de euro. În Grecia, luarea unei scoici de pe plajă poate costa 1.000 de euro, iar înotul în canalele Veneției este sancționat cu 350 de euro.

Protestele împotriva turismului excesiv s-au intensificat în ultimii ani în Europa. Deși au existat deja măsuri pentru limitarea efectelor negative ale turismului de masă, noile amenzi arată că autoritățile sunt dispuse să meargă mai departe pentru a proteja locuitorii.

