După un impas prelungit, relația Rusia – Japonia se reîncălzește la foc mic. Chiar Donald Trump a aprins chibritul, dar din scenariu nu lipsesc China și Coreea de Nord

De la invadarea Ucrainei, în februarie 2022, relațiile dintre Japonia și Rusia au fost într-un impas profund. Nici liderii celor două țări și nici miniștrii lor de externe nu au mai vorbit la telefon de dinainte de război. Orice întâlnire a fost exclusă. Japonia a impus sancțiuni ample Rusiei, ceea ce a dus la o scădere a comerțului bilateral. De la aproape 20,8 miliarde de dolari în anul fiscal 2021 s-a ajuns la doar 7,6 miliarde de dolari în anul fiscal 2025.

În ultimele zile însă, au început să apară fisuri în gheață. Iar acestea au dus la speculații. Relațiile Rusia-Japonia ar putea reveni la viață, notează James DJ Brown într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

În perioada 3-5 mai, Suzuki Muneo – membru veteran al parlamentului din Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare – a vizitat Moscova. S-a întâlnit cu ministrul adjunct de externe al Rusiei, Andrei Rudenko.

Pe 11 mai, Mihail Șvydkoi – reprezentantul special al președintelui Vladimir Putin pentru cooperare culturală internațională – a prezidat la Tokyo gala de deschidere a Festivalului oficial al Culturii Ruse în Japonia.

Cel mai important invitat din partea japoneză a fost Abe Akie. Este văduva fostului premier Abe Shinzo.

Se presupune că Șvydkoi a vizitat Japonia în calitate de trimis cultural. Dar a discutat și despre cooperarea energetică bilaterală cu Suzuki. Totodată, s-a întâlnit cu Funakoshi Takehiro, viceministrul administrativ pentru Afaceri Externe al Japoniei.

Donald Trump, războiul din Iran și dată insecuritatea energetică a Japoniei

Japonia a recepționat – pe 4 mai – un transport de petrol din proiectul rusesc Sakhalin-2, lucru pe care l-a mai făcut rar din 2022.

Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei (METI) din Japonia a confirmat că va trimite o delegație de oficiali comerciali la Moscova. Din delegație vor face parte reprezentanți ai mediului de afaceri japonez. Vizita are loc la sfârșitul lunii mai.

„Aceasta reprezintă o adevărată creștere a activității. Timp de patru ani, relațiile au fost într-o hibernare păguboasă. Manevra este determinată de doi factori, ambii legați de Statele Unite.

În primul rând, decizia catastrofală a președintelui american Donald Trump de a ataca Iranul, în februarie. Mutarea a expus încă o dată insecuritatea energetică a Japoniei.

Înainte de conflict, aproximativ 70% din importurile de petrol ale Japoniei proveneau prin Strâmtoarea Ormuz.

Închiderea pe termen lung a acestui punct cheie de blocare maritimă, ca urmare a războiului, a forțat Japonia să caute aprovizionare alternativă, inclusiv din Rusia.

Al doilea factor este propria implicare a administrației Trump pe relația cu Rusia. În timpul summitului din Alaska s-a discutat despre posibila revenire a firmelor energetice americane în Rusia.

Mai recent, secretarul de stat american Marco Rubio a avut o conversație telefonică cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pe 5 mai”, continuă James DJ Brown.

Beijingul este identificat drept principala amenințare la adresa Japoniei

Japonia se inspiră adesea de la aliatul său principal, Statele Unite, când vine vorba de politică externă. Având în vedere atitudinea pozitivă a lui Trump față de Putin, Tokyo poate fi sigură că nu va fi supusă criticilor din partea Washingtonului dacă va explora o reluare parțială a relansării.

„Totuși, oricine anticipează o revenire la scară largă la era Abe va fi profund dezamăgit.

În primul rând, calculul strategic pentru Japonia s-a schimbat . După cum a explicat Abe într-un interviu acordat după pensionarea sa, angajamentul cu Rusia de după 2012 a fost o decizie strategică, iar Rusia nu ar trebui să fie împinsă de partea chineză. Cu alte cuvinte, a fost realpolitik.

Beijingul este identificat drept principala amenințare la adresa Japoniei.

Și exista o logică clară în încercarea de a crea o ruptură între Beijing și Moscova, împiedicându-le astfel să formeze un front unit.

Deși această abordare avea sens teoretic, iar Abe a continuat-o cu încăpățânare, în cele din urmă nu a obținut nimic. Având în vedere că a eșuat în mod evident o dată, este puțin probabil ca conducerea japoneză să facă aceeași greșeală de două ori.

Parteneriatul Rusia-China este mult mai strâns acum. perspectiva separării cu succes a celor două țări de către Japonia este o ipoteză puțin plauzibilă”, explică James DJ Brown.

„93,2% dintre respondenții japonezi nu simt afecțiune pentru Rusia”

Un al doilea motiv, mai scrie Brown, este faotul că Rusia lui Putin este un partener mult mai puțin acceptabil decât a fost în timpul mandatului de premier al lui Abe, din cauza invaziei Ucrainei.

„Un sondaj realizat de Biroul Cabinetului Japonez la sfârșitul anului 2025 a constatat că 93,2% dintre respondenții japonezi nu simt afecțiune pentru Rusia.

Această ostilitate a fost agravată de semnarea de către Moscova și Phenian a unui Tratat de Parteneriat Strategic Cuprinzător, în iunie 2024.

Japonia consideră Coreea de Nord o amenințare gravă la adresa securității naționale, din cauza capacităților sale nucleare și de rachete balistice, precum și a istoricului său de răpire a cetățenilor japonezi.

Există temeri la Tokyo că această cooperare militară cu Rusia ar putea spori capacitățile militare ale Coreei de Nord.

În al treilea rând, cei din Japonia care susțin relații mai strânse cu Rusia sunt mult mai slabi decât în ​​era Abe.

Abe însuși a fost cel mai puternic susținător al implicării. Dar a fost asasinat în iulie 2022, la mai puțin de doi ani după ce a părăsit funcția”, amintește James DJ Brown, profesor de Științe Politice la Universitatea Temple.

„Guvernul Japoniei este nerăbdător să reia vizitele fără viză în Insulele Kurile de Sud”

Principalul obiectiv al reangajării limitate a Japoniei este de a asigura continuarea aprovizionării cu energie din Rusia. Chiar și din 2022, Japonia a continuat să importe aproximativ 9% din gazul său natural lichefiat de la vecinul său nordic.

Importurile de petrol rusesc, însă, au fost minime. Războiul Statelor Unite împotriva Iranului a forțat Japonia să ia în considerare reluarea importurilor mai mari de țiței rusesc.

„Separat, guvernul Japoniei este nerăbdător să reia vizitele fără viză în Insulele Kurile de Sud, deținute de Rusia și revendicate de Japonia drept Teritoriile sale de Nord.

Aceste vizite sunt destinate în principal foștilor rezidenți japonezi care au fost expulzați după ocuparea insulelor de către Uniunea Sovietică la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Vizitele aveau loc anual, dar au fost suspendate din 2020, mai întâi din cauza pandemiei de Covid.

Ulterior, a fost un demers prin care Moscova pedepsește Japonia pentru că se opune războiului din Ucraina”, mai scrie James DJ Brown.

„Scurta perioadă actuală de încălzire ar putea reveni în curând la răceala precedentă”

Guvernul Japoniei speră să folosească o reuniune a miniștrilor de Externe (sau a viceminiștrilor de Externe) pentru a face lobby pentru reluarea acestor vizite din motive umanitare.

„Aceasta este o problemă urgentă. Numărul foștilor rezidenți supraviețuitori a scăzut sub 5.000, iar vârsta lor medie este de peste nouăzeci de ani.

Aceste speranțe ar putea fi, însă, zădărnicite. Partea rusă a insistat, constant, că acordarea de concesii depinde de renunțarea mai întâi a Japoniei la politicile sale ostile, adică la sancțiuni.

Administrația Takaichi nu este dispusă să facă acest lucru. Scurta perioadă actuală de încălzire ar putea reveni în curând la răceala precedentă”, încheie James DJ Brown.

