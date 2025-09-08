Prima pagină » Actualitate » Dan Negru, despre celebra PASARELĂ din Mamaia care este lipită de un bloc: „Asta e distanța dintre particular și stat”

08 sept. 2025, 23:31, Actualitate
Dar Negru a ajuns la celebra pasarelă din Mamaia, care este lipită de un bloc de locuințe. Este locul în care turiștii care trec pasajul pot vedea în apartamentele de la etajul 2 al imobilului.

„Am găsit aici, la mare, un loc care se potrivește perfect vorbei… «Dacă proștii n-au pereche, oare cum se înmulțesc?!»”, a început el filmarea, vorbind despre „pasarela de pe un bulevard din Mamaia, făcută de statul român, lângă un bloc făcut, probabil, de particulari”.

„Și ăsta e locul unde se întâlnește particularul cu statul. Și asta e distanța. Uite aici, nu mai înțeleg nimic. Adică oamenii vin, trec pe aici… «Hei, ce faci vecine? Asta e distanța dintre particular și dintre stat, atât”, a completat vedeta TV.

