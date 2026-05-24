Daniel Pancu, atac incredibil la adresa conducerii clubului CFR Cluj: „M-a sunat domnul Rahat!”

Ieșire fără precedent a lui Daniel Pancu la adresa conducerii clubului CFR Cluj, scrie PROSPORT. Antrenorul și-a anunțat plecarea de la echipă, dar nu înainte de a-i desființa pe foștii săi șefi.

În ultimele zile, finanțatorul Ioan Varga și președintele Iuliu Mureșan l-au criticat pe Daniel Pancu. Ambii și-au exprimat nemulțumirea față de alegerea tehnicianului de a părăsi formația ardeleană.

„Pancone” este foarte aproape să semneze cu Rapid București, negocierile dintre el și gruparea giuleșteană fiind pe ultima sută de metri.

Pancu: „Nu m-am simțit bine”

Într-o intervenție la DigiSport, Pancu a lăsat deoparte diplomația și a pus tunurile pe conducătorii din Gruia. Printre altele, scrie ProSport, el a lăsat să se înțeleagă că i s-ar fi cerut să folosească anumiți jucători în timpul meciurilor.

„Sunt acasă. Am văzut că se discută intens despre mine. Am văzut declarațiile. Nu am ce să comentez. Acum înțelegeți de ce am vrut să plec de acolo? E luată decizia de o lună. Eu de două luni spun că vreau să plec, lucrurile erau simple. Cu jucătorii și suporterii, o relație fantastică. Am vrut ceva mai mult, să rămână măcar echipa asta. Eu n-am vrut bază nouă, dar era un teren la trei minute de stadion, asta am vrut.

Vedeți că declarațiile nu erau de susținere. Eu vedeam mai bine ce-i acolo, nu m-am simțit bine. Nu are rost să comentez, nu am cum să mă cobor la nivelul ăla. Să fie clar: decizia de a pleca de la CFR e luată de o lună! Mi-a plăcut mult atmosfera de acolo, dar cu anumiți oameni n-aveam cum… N-am găsit, nu știu… Chiar dacă trebuie să trăiești cu niște oameni zi de zi, faci niște sacrificii, dar nu poți să mergi la serviciu nefericit. Pentru mine, nu există.

Chiar dacă nu semnez cu nicio echipă, la CFR nu mă mai întorc. E și portița clauzei pe care o pot plăti cu prima de calificare în cupele europene. Trebuia să se facă civilizat.

Dacă tot se apucă să arunce cu rahat, că la asta se pricep, le spun să mă sune când cineva mai face 11 victorii la rând sau 40 de puncte într-un retur de campionat. Eu acolo am avut parcurs de campion. Eu n-am deranjat pe nimeni, am spus doar adevărul”, a declarat Daniel Pancu.

Ce pretenții a avut antrenorul

„Cum am dat vina pe club? Eu am zis că vreau să rămână echipa asta și să mai fie trei transferuri pentru a se bate la campionat din prima etapă. Doi jucători mi-au zis că sunt condiții de epoca de piatră.

Au mai fost astfel de telefoane (n.r. – prin care i s-a cerut să bage anumiți jucători la CFR). Să vă spună cel care aruncă cu rahat. El m-a sunat! «Domnul Rahat» m-a sunat. Dacă arunci cu rahat în mine, ce să spun? Nu mai contează. Era sărbătoarea lui Ciprian Deac, cum să umbresc eu retragerea unei legende? Mi-am ținut promisiunea față de jucători. Eu trăiesc cu jucătorii. Cea mai importantă relație e cea cu jucătorii. Nu poate să spună niciun jucător că l-am mințit eu, de când antrenez.

Acum, la final, când lucrurile sunt minunate, e ușor să spui. Am văzut că a zis că mi-a dat un Ferrari, dar mi l-a dat fără roți și fără jumătate de motor. A fost muncă, au fost nopți nedormite. Eu n-am mințit pe nimeni. Nu e nicio minciună. Eu am dreptul să mă duc într-un loc în care mă simt bine, mă simt apreciat și unde am condiții mai bune. Nu am dreptul ăsta?”, a mai spus Daniel Pancu.

