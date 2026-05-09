Prima pagină » Actualitate » Ce condiții pune Daniel Pancu pentru a rămâne la Cluj. Antrenorul CFR-ului are pe masă oferta de la Rapid

Ce condiții pune Daniel Pancu pentru a rămâne la Cluj. Antrenorul CFR-ului are pe masă oferta de la Rapid

Ce condiții pune Daniel Pancu pentru a rămâne la Cluj. Antrenorul CFR-ului are pe masă oferta de la Rapid
Ce condiții pune Daniel Pancu pentru a rămâne la Cluj
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Între Daniel Pancu și conducerea clubului CFR lucrurile nu sunt deloc lămurite. Chiar dacă șefii spun că „două milioane la sută va rămâne”, antrenorul dă de înțeles că părțile n-au bătut palma. Iar oferta Rapidului rămâne pe masă, scrie PROSPORT.

Daniel Pancu a vorbit deschis, după meciul cu Universitatea Craiova, despre viitorul său.

Pancu, încă indecis dacă rămâne la CFR

Potrivit ProSport, el a ținut să lămurească lucrurile în privința rămânerii sale la Cluj. Există un mare „dacă”, iar condițiile puse de „Pancone” nu sunt ușor de îndeplinit.

CFR a scos un 0-0 pe teren propriu cu liderul la zi din Superliga, Universitatea Craiova. După meci, antrenorul gazdelor nu a ocolit subiectul viitorului său pe banca „feroviarilor”. Pancu a fost categoric: există câteva condiții pe care patronul Ioan Varga trebuie să le îndeplinească pentru a-i câștiga încrederea.

„Rămân doar așa”, a transmis fostul internațional.

„În primul rând, detaliile cele mai importante și care contează cel mai mult sunt legate de promisiunile mele. Atât domnul Varga, cât și președintele Mureșan vorbesc de două milioane la sută, sunt cuvintele mele, dar niciunul nu continuă cu «în alte condiții». Continuarea e «în alte condiții». Văd că niciunul dintre ei nu a spus.

În alte condiții înseamnă salarii la zi, o altă bază de pregătire și câțiva jucători de top. Până acum, nu s-a întâmplat nimic din aceste lucruri și mai sunt două săptămâni până se termină campionatul. Am spus că rămân două milioane la sută, dar în alte condiții”, a declarat Daniel Pancu.

Dacă va rămâne la CFR Cluj, Pancu va primi o mărire de 33% a contractului, urmând a câștiga până la 20.000 de euro/lună.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Filipe Coelho, după CFR Cluj – Craiova 0-0: „Nu e o scuză”. Ce l-a nemulțumit pe antrenorul Universității

Doliu la CFR Cluj. A murit Péter Pál, unul dintre acționarii clubului

Recomandarea video

Citește și

Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
REACȚIE Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu apără austeritatea Guvernului Bolojan: „Am trăit peste puterile noastre”
14:34
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu apără austeritatea Guvernului Bolojan: „Am trăit peste puterile noastre”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Cele mai noi

Trimite acest link pe