Ce condiții pune Daniel Pancu pentru a rămâne la Cluj. Antrenorul CFR-ului are pe masă oferta de la Rapid

Între Daniel Pancu și conducerea clubului CFR lucrurile nu sunt deloc lămurite. Chiar dacă șefii spun că „două milioane la sută va rămâne”, antrenorul dă de înțeles că părțile n-au bătut palma. Iar oferta Rapidului rămâne pe masă, scrie PROSPORT.

Daniel Pancu a vorbit deschis, după meciul cu Universitatea Craiova, despre viitorul său.

Pancu, încă indecis dacă rămâne la CFR

Potrivit ProSport, el a ținut să lămurească lucrurile în privința rămânerii sale la Cluj. Există un mare „dacă”, iar condițiile puse de „Pancone” nu sunt ușor de îndeplinit.

CFR a scos un 0-0 pe teren propriu cu liderul la zi din Superliga, Universitatea Craiova. După meci, antrenorul gazdelor nu a ocolit subiectul viitorului său pe banca „feroviarilor”. Pancu a fost categoric: există câteva condiții pe care patronul Ioan Varga trebuie să le îndeplinească pentru a-i câștiga încrederea.

„Rămân doar așa”, a transmis fostul internațional.

„În primul rând, detaliile cele mai importante și care contează cel mai mult sunt legate de promisiunile mele. Atât domnul Varga, cât și președintele Mureșan vorbesc de două milioane la sută, sunt cuvintele mele, dar niciunul nu continuă cu «în alte condiții». Continuarea e «în alte condiții». Văd că niciunul dintre ei nu a spus.

În alte condiții înseamnă salarii la zi, o altă bază de pregătire și câțiva jucători de top. Până acum, nu s-a întâmplat nimic din aceste lucruri și mai sunt două săptămâni până se termină campionatul. Am spus că rămân două milioane la sută, dar în alte condiții”, a declarat Daniel Pancu.

Dacă va rămâne la CFR Cluj, Pancu va primi o mărire de 33% a contractului, urmând a câștiga până la 20.000 de euro/lună.

