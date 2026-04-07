Prima pagină » Sport » Doliu la CFR Cluj. A murit Péter Pál, unul dintre acționarii clubului

CFR Cluj a anunțat marți dimineață că Péter Pál, unul dintre acționarii clubului, a murit.

În vârstă de 63 de ani, acesta a fost unul dintre membrii Consiliului de Administrație și un suporter al echipei din Gruia.

Vestea decesului lui Péter Pál a fost anunțată de „vișinii” pe Facebook.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a lui Péter Pál, unul dintre acționarii clubului, fost membru al Consiliului de Administrație și un apropiat suporter al echipei noastre, care s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani.

Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost mesajul transmis de CFR Cluj, potrivit actualdecluj.ro.

Cine a fost Péter Pál

Péter Pál a fost un afacerist clujean cunoscut în lumea antreprenoriatului din sectorul energiei.

A co-fondat în 1990, alături de Ștefan Gadola și Ioan Socea, compania Energobit, unul din cele mai importante firme românești din domeniul energiei, cu peste 800 de angajați, fabrici în Cluj-Napoca, Gilău, Jibou și Bacău, și o cifră de afaceri de peste 100 milioane de euro.

