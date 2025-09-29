Prima pagină » Actualitate » De ce nu se resimte creșterea de TVA în încasările de la bugestul de stat. Explicația premierului Ilie Bolojan

De ce nu se resimte creșterea de TVA în încasările de la bugestul de stat. Explicația premierului Ilie Bolojan

29 sept. 2025, 22:33, Actualitate
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce după primele opt luni ale lui 202, încasările la bugetul de stat au crescut doar cu 6,9%, deși TVA-ul crescuse.

Primul ministru a precizat că această creștere de TVA își va face simțită prezența mai târziu față de când a fost implementată. Deși TVA-ul a crescut din august, el s-a încasat abia din septembrie.

Când își va face creșterea de TVA simțită prezența în bugetul de stat

„TVA a crescut începând din august, dar el se încaseaza din septembrie. Nu vedem înca în încasari efectele cresterii de TVA, doar estimarile facute la început de an, aceste estimări au fost gândite prea optimist, nu au fost realizate aceste încasări care au fost estimate. În iulie și august am avut încasări suplimentare, e posibil ca o parte să fie dintr-o activitate mai buna a ANAF, dar e posibil să se fi făcut operațiuni comerciale care să limiteze taxele care se achită, sunt operațiuni normale. Vom vedea în următoarele luni care sunt efectele acestor măsuri, e nevoie de 2-3 luni să vezi cum se reașează plata impozitelor în noul context, deci cu noile valori ale TVA-ului sau ale accizelor.”

Ca o estimare, premierul a precizat că luna octombrie va fi cea în care se va simți primul efect al acestui pachet de măsuri.

„Luna octombrie va fi o lună în care vom putea evalua un prim efect al acestui pachet de măsuri.”

