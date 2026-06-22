De ce țânțarii îi înțeapă pe unii oameni mai mult decât pe alții. Explicația specialiștilor.

Ai avut vreodată impresia că țânțarii te înțeapă pe tine, ignorându-i complet pe ceilalți? Oamenii de știință fac acum progrese în descifrarea motivului chimic care îi face pe anumite persoane mai atrăgătoare pentru aceste insecte.

„Nu este o concepție greșită – țânțarii sunt atrași de unele persoane mai mult decât de altele”, a declarat pentru AFP Frederic Simard, de la Institutul Francez de Cercetare pentru Dezvoltare.

O serie de semnale senzoriale îi pot determina pe țânțari să aleagă o persoană în locul alteia. Mirosul și căldura emanate de corpul nostru, precum și dioxidul de carbon pe care îl expirăm sunt principalele aspecte, scrie Science Alert.

Femelele de țânțar, singurele care înțeapă, detectează aceste semnale cu ajutorul unor receptori extrem de sensibili și își aleg ținta în consecință. Pe măsură ce se apropie, temperatura corpului și umiditatea fac ca anumite persoane să devină și mai atractive pentru aceste insecte.

Grupa sanguină nu contează

Unele teorii populare pe această temă nu sunt susținute de dovezi științifice. Ideea că țânțarii preferă anumite grupe sanguine „nu are bază științifică”, a spus Simard.

„Au existat câteva studii, dar au implicat foarte puține persoane”, a explicat el.

În schimb, mirosul contează foarte mult. Cercetările au arătat că oamenii eliberează între 300 și 1.000 de compuși odoriferi diferiți. Oamenii de știință abia încep să înțeleagă care dintre aceștia atrag țânțarii.

Berea te face mai atractiv pentru țânțari

Consumul de bere a fost, de asemenea, asociat cu atragerea țânțarilor. Crește temperatura corpului, mărește cantitatea de dioxid de carbon expirat și modifică mirosul pielii, potrivit mai multor studii.

În cadrul unei cercetări standardizate desfășurate în Burkina Faso, câțiva voluntari curajoși au băut bere, iar câteva zile mai târziu au băut apă, pentru a vedea ce preferă țânțarii.

Țânțarii din genul Anopheles, care pot transmite malaria, au fost mai atrași de mirosul persoanelor care consumaseră bere. Într-un studiu realizat în 2023 în Țările de Jos, 465 de voluntari și-au introdus brațele în cuști pline cu femele de Anopheles.

Voluntarii care consumaseră bere în ultimele 24 de ore au fost de 1,35 ori mai atractivi pentru țânțari.

Descoperirea motivelor pentru care țânțarii preferă anumite persoane a devenit o problemă tot mai importantă pe măsură ce schimbările climatice extind zonele în care aceste insecte se răspândesc.

Ce poți face pentru a evita înțepăturile?