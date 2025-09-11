Deputat PSD DEZMINTE acuzațiile potrivit cărora și-ar fi achiziționat o mașină de lux pe numele firmei: „Autoturismul e în contract de leasing”

Deputatul PSD Mihai Weber a reacționat după ce, în cadrul unei investigații de presă a site-ului Snoop.ro, a fost surprins la volanul unei mașini Mercedes AMG GLE 53. Potrivit jurnaliștilor de la Snoop.ro, autoturismul ar fi fost achiziționat de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024. Weber a precizat, într-un drept la replică, că autoturismul „nu este proprietatea firmei, ci este supus unui contract de leasing”.

Social-democratul a precizat, referitor la informațiile prezentate pe Snoop.ro, că autoturismul la volanul căruia a fost surprins nu este, de fapt, proprietatea firmei, ci este supus unui contract de leasing. De asemenea, acesta a menționat că firma la care se face referire în material este doar „utilizator” al respectivului autoturism.

„Cu privire la articolul publicat de snoop.ro în data de 11.09.2025, în care faceți referire la un autoturism pe care l-am condus la finalul lunii august, pentru corecta informare a opiniei publice, doresc să fac următoarele precizări:

Autoturismul nu este proprietatea firmei, ci este supus unui contract de leasing. Societate comercială de tip SRL, în care sunt asociat și dețin 95% din capitalul social, este doar utilizator al bunului;