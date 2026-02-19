Prima pagină » Actualitate » Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță amenzi aplicate pentru deszăpezirea precară a străzilor. Câți bani s-au strâns din cele 6 sectoare

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță amenzi aplicate pentru deszăpezirea precară a străzilor. Câți bani s-au strâns din cele 6 sectoare

19 feb. 2026, 21:55, Actualitate
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi, prin intemerdiul unui comunicat transmis prin intermediul unei rețele de socializare, că Poliția Locală a sancționat operatorii de salubritate din cele șase sectoare pentru nerespectarea regulamentului privind obligațiile serviciului de iarnă.

„Am dispus Politiei Locale a Municipiului București să verifice modul în care și-au desfășurat activitatea de deszăpezire operatorii de salubritate ai Sectoarelor Municipioului București. Polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru ficare arteră unde au constatat nersepectarea regulamentului privind obligațiile efectuării serviciului de iarnă”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Astfel, potrivit edilului, s-au aplicat următoarele sancțiuni după controlul a 85 de artere, în cele șase sectoare:

  • Sectorul 1: 12 artere – 60.000 lei;
  • Sectorul 2: 11 artere – 55.000 lei;
  • Sectorul 3: 19 artere – 95.000 lei;
  • Sectorul 4: 19 artere – 95.000 lei;
  • Sectorul 5: 13 artere – 65.000 lei;
  • Sectorul 6: 11 artere – 55.000 lei.
Edilul a subliniat faptul că Primăria Municipiului București (PMB) „nu are competențe și nu are contracte cu operatorii de salubrizare din București”, această sarcină revenind „exclusiv în competența sectoarelor”.

„PMB are în schimb atribuții de control, pe care le-am exercitat. Astfel, sesizările pe care le primim sunt direcționate sectoarelor, PMB verificând ulterior rezolvarea acestora”, a precizat acesta.

Ciucu a mai adăugat că primarii de sector trebuie să se asigure prin serviciile de salubrizare că apa provenită de la topirea zăpezii are acces către gurile de scurgere ale canalelor, iar Apa Nova trebuie să se asigure că acestea nu sunt înfundate.

„Poliția Locală a Municipiului București va contiuna verificarea modului în care operatorii de salubritate și Sectoarele își fac treaba”, a mai transmis Primarul Capitalei.

