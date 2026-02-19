Cum răspunde Nicușor Dan la confuzia președintelui Trump, în care l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul pierdut”/ „Se mai întâmplă”

Nicușor Dan a vorbit în cadrul unei conferințe de presă susținută la Washington, după Consiliul de Pace, despre momentul în care Donald Trump i-a greșit titulatura.

„Nu e timpul pierdut. Se mai întâmplă”, a răspuns Nicușor Dan.

Ce a declarat Donald Trump despre Nicușor Dan și România

Donald Trump a susținut un discurs în deschiderea Consiliului pentru Pace, în care i-a adresat câteva cuvinte lui Nicușor Dan, pe care l-a numit, însă, premierul României.

În cadrul alocuțiunii de inaugurare a Consiliului pentru Pace, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a vorbit despre fiecare dintre liderii prezenți la eveniment.

Trump s-a adresat și președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit prim-ministru.

„Prim-ministrul Dan din România. Sunt un popor minunat. Mulți dintre voi vin să ne ajute aici în America. Sunt oameni de bază. Sunteți oameni absolut fantastici”, a declarat Donald Trump despre președintele Nicușor Dan și România.

FOTO: captura

Recomandarea autorului: