De ce s-a dus Nicușor Dan la Washington și la Davos sau Munchen a lipsit? Președintele răspunde

Ruxandra Radulescu
19 feb. 2026, 21:06

Nicușor Dan a discutat, în cadrul unei conferințe de presă, despre motivele pentru care a decis să fie prezent la Consiliul pentru Pace de la Washington, însă a lipsit de la Conferința de Securitate de la Munchen, sau de la Forumul de la Davos.

Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii români, veniți la Washington, ce anume l-a determinat să vină la Consiliul pentru Pace, organizat de Trump, și de ce a fost absent la evenimentele de la Davos și Munchen.

Președintele a explicat că Statele Unite este partenerul strategic de bază al României, de aceea a dorit să reprezinte țara noastră în cadrul evenimentului.

„Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic și este o chestiune de securitate, în condițiile în care, în lumea actuală, toate lucrurile sunt legate între ele”, a declarat șeful statului român.

„Consolidăm și aprofundăm parteneriatul cu SUA”

Nicușor Dan a evitat să ofere explicații clare referitor la absența sa din cadrul a două evenimente extrem de importante pentru politica externă a României: Conferința de securitate de la Munchen și Forumul de la Davos.

Acesta a precizat că România participă în cadrul organizațiilor internaționale, cum ar fi „coaliția de voință”.

„Participăm la „coaliția de voință” pentru că se discută despre securitate și este important să fim acolo unde se iau decizii”

Pentru politica noastră externă este important să fim parteneri în diferite formate și, mai ales, dacă vorbim despre diferite formate, să consolidăm și să aprofundăm parteneriatul cu SUA”, a declarat Nicușor Dan.

„Cum alegem între SUA și UE? Răspunsul meu: nu alegem”

Șeful statului român a subliniat că România are parteneriate atât cu Statele Unite, cât și cu Uniunea Europeană.

„În subtext se pune întrebarea: cum alegem între SUA și UE? Răspunsul meu, încă din campanie, a fost: nu alegem. Avem parteneriate și într-o parte, și în alta; încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele pe care le avem, iar aici Comisia Europeană a fost reprezentată.”, a precizat Nicușor Dan.

