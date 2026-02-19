Prima pagină » Știri politice » Președintele s-a întâlnit și cu Marco Rubio la Washington. În imagini se vede și șapca primită de la Administrația americană

Ruxandra Radulescu
19 feb. 2026, 20:17, Știri politice
Președintele Nicușor Dan a avut o scurtă întâlnire cu secretarul de stat, Marco Rubio, în cadrul Consiliului pentru Pace de la Washington. Liderul de la Cotroceni a fost surprins în timp ce strângea în mână șapca roșie primită de la Trump, pe care scrie USA.

Nicușor Dan a mai bifat o întâlnire importantă la Consiliul de la Washington. Este vorba de secretarul de stat, Marco Rubio, unul dintre cei mai de încredere oameni ai lui Trump din cadrul administrației prezidențiale.

Momentul a fost surprins într-o fotografie, în care se vede cum Nicușor Dan ține în mână și șapca roșie, dăruită de Trump, înaintea Consiliului pentru Pace. Șeful statului român este însoțit și de consilierul său, Marius Lazurca.

