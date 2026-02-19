O polițistă din Vrancea a murit la doar 38 de ani. Elena Tudor Cernica a lăsat în urmă un băiețel de numai 9 ani și multă suferință în familia sa

Polițiștii din Vrancea sunt în doliu, după ce o colegă a lor a murit la doar 38 de ani, iar un copil de numai 9 ani a rămas fără mamă. Cunoscuții spun despre ea că era un om implicat, responsabil și mereu gata să ajute, atât în uniformă, cât și în viața de zi cu zi, iar moartea sa a lăsat un gol imens în familie și în viețile celor care au cunoscut-o.

Vestea morții sale a șocat comunitatea în care trăia și a adus multă durere în rândul familiei ei, colegilor, prietenilor și tuturor celor care au cunoscut-o. Decesul a survenit marți, 17 februarie 2026, după o luptă grea cu o afecțiune severă care, în ultimele luni, i-a afectat puternic starea de sănătate.

Problemele de sănătate ale Elenei au început exact în urmă cu opt ani, când medicii au diagnosticat-o cu o tumoră cerebrală. În urma investigațiilor, a fost supusă unei intervenții chirurgicale într-o clinică din Germania, urmată de o perioadă îndelungată de tratament și recuperare, dar până la urmă boala nemiloasă a răpus-o, scrie bzi.ro.

„Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veşnice a fostei noastre colege, ELENA TUDOR CERNICA, care a făcut parte din familia polițiștilor vrânceni şi a servit cu responsabilitate, demnitate şi profesionalism instituția și comunitatea. În aceste momente de profundă durere, adresăm sincere condoleante familiei îndoliate și tuturor celor care au cunoscut-o”, au transmis colegii săi din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea.

Elena Tudor Cernica, polițistă în cadrul IPJ Vrancea, a fost descrisă ca fiind o persoană serioasă, disciplinată și implicată în jobul ei.

