Nicușor Dan râde când vorbește de rezultatele președintelui american Trump în ceea ce privește pacea

FLASH NEWS De ce s-a dus Nicușor Dan la Washington și la Davos sau Munchen a lipsit? Președintele răspunde
21:06
Preşedintele Nicuşor Dan i-a mulţumit, joi, la Consiliul Păcii, preşedintelui Donald Trump, pentru implicarea şi leadershipul în planul de pace din Gaza precum şi pentru eforturile şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii. Momentul a devenit însă stânjenitor la jumătatea discursului, când Nicușor Dan nu s-a putut abține și a izbucnit în râs, în timp ce vorbea despre eforturile diplomatice ale lui Trump.
Nicușor Dan a vorbit la Consiliul Păcii 2 minute și 9 secunde: „Cred că toată lumea își dorește pacea în Fâșia Gaza”. Donald Trump: „Vom avea pace, indiferent de cost”