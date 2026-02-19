Nicușor Dan râde când vorbește de rezultatele președintelui american Trump în ceea ce privește pacea

Preşedintele Nicuşor Dan i-a mulţumit, joi, la Consiliul Păcii, preşedintelui Donald Trump, pentru implicarea şi leadershipul în planul de pace din Gaza precum şi pentru eforturile şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii. Momentul a devenit însă stânjenitor la jumătatea discursului, când Nicușor Dan nu s-a putut abține și a izbucnit în râs, în timp ce vorbea despre eforturile diplomatice ale lui Trump.

„În primul rând, domnule preşedinte Trump, vă mulţumesc pentru convocarea acestei reuniuni foarte importante. Vă mulţumesc pentru implicarea şi leadershipul dumneavoastră în planul de pace din Gaza, un plan de pace cuprinzător şi stabil, precum şi pentru eforturile şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii”, a spus şeful statului râzând.

Şeful statului a arătat că „toată lumea doreşte pace, stabilitate şi prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum să acţionăm în acest sens”.

