O femeie de 31 de ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din sectorul 5. Negociatorii nu au reușit să o convingă să renunțe

Polițiștii bucureșteni de la Secția 24 au fost sesizați joi, în jurul orei 17.50, cu privire la faptul că o femeie se afla pe pervazul unei terase, la o adresă din Sectorul 5 și amenință că se va sinucide. La fața locului s-au deplasat de urgență mai mulți agenți din cadrul subunității, dar și salvatori de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), precum și un echipaj de prim-ajutor.

În urma primelor verificări, s-a constatat că sesizarea se confirmă, iar femeia manifesta un comportament agitat și necooperant. În acest context, pentru gestionarea situației, au fost solicitați și negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Însă, până la urmă, femeia s-a aruncat de la etajul 10 al imobilului, căzând pe terasa situată la etajul 1. Echipajul medical prezent la fața locului a acordat imediat îngrijiri de specialitate, dar – în ciuda eforturilor depuse – a fost declarat decesul victimei la fața locului.

Zona a fost asigurată și delimitată, iar cercetările au fost preluate de către Serviciul Omoruri. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și a împrejurărilor producerii evenimentului.

Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.

