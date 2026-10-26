Unde poți călători în Europa în noiembrie 2026: 5 destinații de neratat, festivaluri spectaculoase și un hotel nou cu 20 de piscine

De la primele târguri de Crăciun din Viena până la soarele de la sfârșitul toamnei din Insulele Canare, luna noiembrie oferă numeroase motive pentru a planifica o escapadă europeană înainte de aglomerația sărbătorilor.

Iată ghidul Euronews Travel despre unde să mergi, ce să vezi și unde să te cazezi în această lună noiembrie.

Viena, Austria

Dacă vrei să intri în atmosfera Crăciunului fără să aștepți până în decembrie, Viena este unul dintre cele mai bune locuri de unde poți începe.

Târgurile de Crăciun din capitala Austriei încep să se deschidă la începutul lunii, atât târgul de la Palatul Schönbrunn, cât și cel din Stephansplatz urmând să se deschidă pe 6 noiembrie. Cel mai cunoscut târg, cel din Rathausplatz, se deschide pe 13 noiembrie.

După ce te-ai săturat de vin fiert și luminițe de Crăciun, noiembrie este o perioadă excelentă pentru a explora muzeele, cafenelele elegante și palatele Vienei fără aglomerația din timpul verii.

Asigură-te că vizitezi atât palatele Belvedere și Hofburg, cât și Muzeul de Istorie a Artei, care găzduiește opere ale marilor maeștri europeni și comori artistice ale dinastiei Habsburgilor.

Fuerteventura, Insulele Canare, Spania

Pentru cei care preferă să evite complet frigul, Insulele Canare rămân una dintre cele mai sigure opțiuni din Europa pentru a se bucura de soare la sfârșitul toamnei.

Fuerteventura este deosebit de atractivă în noiembrie, când plajele, peisajele vulcanice și dunele uriașe pot fi explorate fără intensitatea căldurii estivale. În plus, este una dintre cele mai accesibile insule din arhipelagul Canare.

Pentru persoanele care suferă de depresie sezonieră, soarele apune în Insulele Canare mai târziu decât în majoritatea zonelor din Europa continentală, ceea ce face ca destinația să fie ideală pentru menținerea unei stări de spirit pozitive odată cu instalarea iernii.

Există și un motiv nou pentru a te caza aici. Elba Corralejo Resort & Spa se deschide pe 1 noiembrie și va avea 478 de camere, nu mai puțin de 20 de piscine, restaurante și facilități extinse de wellness și pentru familii.

Evenimente și atracții

Berlin Science Week, Berlin, Germania

Capitala Germaniei devine un centru al științei și al ideilor la începutul lunii noiembrie, când are loc Berlin Science Week, în perioada 1-10 noiembrie.

Tema din acest an este „In Touch”, explorând modul în care știința influențează viața de zi cu zi prin expoziții, ateliere, discuții, spectacole și evenimente organizate în tot orașul.

Unul dintre punctele de atracție este weekendul deschis publicului, organizat în perioada 6-8 noiembrie, ceea ce face ca evenimentul să fie o opțiune bună pentru oricine își dorește ceva diferit de obișnuita escapadă urbană axată pe muzee și galerii.

Maratonul Atenei – Maratonul Autentic, Atena, Grecia

Noiembrie este o lună deosebit de potrivită pentru a vizita Atena dacă îți plac escapadele urbane care includ și o doză de spectacol sportiv.

Cea de-a 43-a ediție a Maratonului Atenei, Maratonul Autentic, va avea loc pe 7 și 8 noiembrie, urmând traseul istoric de la Marathon până la Stadionul Panathenaic.

Chiar dacă nu participi la cursă, ai ocazia să vezi unul dintre cele mai cunoscute trasee de maraton din lume și să te bucuri de Atena într-o perioadă în care căldura verii a dispărut.

Festivalul Internațional al Baloanelor cu Aer Cald, Alentejo, Portugalia

Regiunea Alentejo din Portugalia urmează să devină mult mai populară anul viitor, datorită prezenței sale în numeroasele predicții ale experților în turism privind tendințele de călătorie.

Pentru a o descoperi înainte ca destinația să devină foarte populară, poți vizita Festivalul Internațional al Baloanelor cu Aer Cald, care va avea loc acolo în perioada 7-12 noiembrie.

Festivalul, organizat încă din 1997, va include zboruri cu baloane, demonstrații publice și ocazia de a vedea baloanele colorate umplând cerul deasupra peisajelor din Alentejo.

În timpul șederii, poți merge și în Borba, unde va avea loc Festivalul anual al Viei și Vinului, în perioada 11-15 noiembrie. Evenimentul va reuni degustări de vinuri, preparate culinare regionale, divertisment, produse artizanale și producători locali.