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Guvernul acordă ajutoare pentru familiile din Galați afectate de căderea dronei. La cât se ridică valoarea ajutorului de urgență

Guvernul acordă ajutoare pentru familiile din Galați afectate de căderea dronei. La cât se ridică valoarea ajutorului de urgență
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O dronă s-a prăbușit peste un bloc din Galați, 29 mai. Foto: Viata-libera.ro
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Guvernul s-a reunit, miercuri, într-o ședință extraordinară dedicată adoptării mai multor măsuri cu impact social și economic. Printre punctele majore aflate pe ordinea de zi se numără acordarea de ajutoare financiare pentru persoanele și familiile ale căror locuințe au fost avariate după explozia dronei rusești în municipiul Galați.

UPDATE ORA 13.00. Executivul a aprobat o hotărâre de guvern privind acordarea de ajutoare de urgență pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate de căderea unei drone în municipiul Galați.

Cuantumul ajutoarelor stabilit în funcție de gradul de distrugere

Potrivit deciziei Guvernului, sprijinul financiar acordat variază în funcție de gradul de afectare a locuințelor, după cum urmează:

  • 30.000 de lei pentru locuințele afectate integral
  • 25.000 de lei pentru locuințele afectate în proporție de peste 75%, dar nedistruse complet
  • 15.000 de lei pentru locuințele afectate în proporție mai mică de 75%
  • 1.000 de lei pentru persoanele evacuate, pentru acoperirea nevoilor imediate

În cazul în care locuințele încadrate inițial la grade de afectare parțială sunt ulterior declarate distruse complet, beneficiarii vor primi diferența până la suma maximă de 30.000 de lei.

Procedura de acordare a sprijinului financiar

Ajutoarele de urgență sunt aprobate prin notă de către ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale sau de o persoană desemnată, pe baza centralizărilor realizate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați, cu sprijinul autorităților locale și al comitetelor pentru situații de urgență.

Sumele vor fi acordate din bugetul Ministerului Muncii, în limita unui plafon total de 1 milion de lei. Executivul a stabilit valoarea despăgubirilor în funcție de amploarea pagubelor produse.

Sprijin financiar de stat între 10.o00 și 25.000 lei

Unul dintre proiectele care urmează să fie aprobate de Guvern vizează acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile și persoanele singure afectate de incidentul grav produs în municipiul Galați, unde o dronă s-a prăbușit vineri 29 mai, provocând pagube însemnate unor locuințe și spitalizarea a doi membri din aceeași familie.

Vineri, Comitetul Național pentru Situații de Urgență, convocat de premierul interimar Ilie Bolojan, a hotărât acordarea unui sprijin financiar de urgență pentru persoanele ale căror case au fost avariate în urma prăbușirii unei drone rusești. Așa cum a scris Gândul, o comisie a evaluat pagubele și a stabilit valoarea ajutoarelor acordate familiilor din Galați.

Potrivit datelor prezentate de Executiv, valoarea ajutoarelor va fi stabilită în funcție de gradul de afectare al imobilelor. Proprietarii locuințelor care au suferit pagube de până la 25% vor primi câte 10.000 de lei. Persoanele ale căror case au fost afectate în proporție mai mare de 25% vor beneficia de ajutoare în valoare de 25.000 de lei.

Proiecte importante pe agenda de miercuri a Executivului

Măsura vine în contextul incidentului produs în noaptea de 29 mai 2026, în urma căruia mai multe locuințe au fost avariate, două persoane au fost rănite, iar peste 70 de locatari au fost evacuați.

Pe agenda ședinței de miercuri se află și un proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018. Actul normativ care stabilește criteriile de acordare a majorărilor salariale prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. De notat că pe agenda reuniunii s-au regăsit și investițiile în sistemul sanitar și măsuri care vizează companii aflate în portofoliul statului.

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