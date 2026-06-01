Premierul demis, Ilie Bolojan, a lipsit de la CSAT-ul convocat de președintele Nicușor Dan pe 29 mai 2026, după ce o dronă a aterizat pe un bloc din Galați. În aceași zi, șeful Executivului s-a aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova pe care nu a înterupt-o. Pe surse, premierul a dat informația că ar fi cerut un avion Spartan ca să se deplaseze la CSAT-ul dedicat incidentului în care o dronă a lovit un bloc din Galați. Cu toate acestea, a lipsit la ședință și și-a continuat vizita în Republica Moldova.

Întrebarea care se ridică este Ce ascunde acest aspect și relația bună de lungă durată dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan? Mai ales în contextul în care Maia Sandu a fost vehiculată de mai mult timp ca o posibilă candidată la președinția României, ba chiar au fost sugerate scenarii în care președinta Republicii Moldova ar putea fi un fel de Alexandru Ioan Cuza și să fie aleasă președinte în ambele țări, caz care nu mai este posibil acum, pentru că este deja la al doilea mandat la conducerea Republicii Moldova.

Relația dintre cei doi lideri are rădăcini mai vechi, construite în urma unor proiecte și întâlniri desfășurate în ultimii ani, arată o analiză publicată de Puterea.ro.

Unirea, tot mai vehiculată în spațiul public

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru Le Monde și în cadrul unui podcast că ar vota „da” la un eventual referendum, explicând că unirea ar reprezenta o strategie de supraviețuire democratică și ar aduce țara mai rapid în UE.

De asemenea, Ilie Bolojan a declarat recent că ar susține unirea României cu Republica Moldova, dacă acest lucru ar depinde de votul său. Acesta a subliniat că pentru Chișinău sunt importante negocierile privind aderarea la UE.

„Dacă ar depinde de votul meu, da”. Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. E foarte important acest lucru pentru frații noștri”

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că Bucureștiul este pregătit pentru unire dacă va exista o majoritate, poziție susținută instituțional de Parlamentul României încă din 2018 și împărtășită de premierul Moldovei, Alexandru Munteanu și premierul demis Ilie Bolojan.

Buna relație dintre Ilie Bolojan și Maia Sandu

Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova pentru întrevederi cu președinta Maia Sandu și prim-ministrul Alexandru Munteanu și nu și-a întrerupt vizita pentru a merge la CSAT-ul convocat de președintele României Nicușor Dan pe motiv că trebuie să le prezinte primarilor moldoveni experiența sa privind reforma administrației românești.

„Din păcate ştiţi ce s-a întâmplat cu incidentul cu drona, la Galaţi. E un incident destul de grav, care a avut, din păcate, ca efect lovirea unui bloc de locuinţe, cu rănirea locatarilor din apartamentul respectiv, lucru care este inacceptabil şi este o situaţie pe care am condamnat-o în această dimineaţă”, a transmis premierul la Chişinău, în cadrul discuţiei cu omologul din Republica Moldova.

Istoricul bunelor relații dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan

Relația dintre Ilie Bolojan și Maia Sanu s-a consolidat în ultimii ani prin proiecte comune și întâlniri repetate. Unul dintre primele momente datează din februarie 2020, când, la inițiativa lui Ilie Bolojan, a Consiliului Local al municipiului Oradea, a primarului Florin Birta și Consiliul Județean Bihor a fost votată înfrățirea cu Băicoi, sector al municipiului Chișinău.

Ulterior, peste doi ani, în februarie 2022, Consiliul Județean Bihor, condus de Bolojan, și Primăria Oradea, aprobă alocarea a 100.00 de euro pentru Parcul Public Băicoi cu teatru de vară, finanțare comună cu Guvernul Moldovei prin programul „Satul European”, o investiție totală de aproximativ 400.000 de euro.

Ilie Bolojan: Sunt momente când și noi îi putem sprijini pe frații noștri

În august 2022, Ilie Bolojan vizitează șantierul parcului Băicoi, fiind primit de ministrul Andrei Spînu, vicepremierul Maiei Sandu, deputatul Sergiu Lăzărencu și consilierii municipali. Bolojan a declarat atunci că „Așa cum noi am beneficiat de fonduri europene, sunt momente când și noi îi putem sprijini pe frații noștri din Moldova”.

În anul 2023, înte 7-8 ianuarie, Maia Sandu a mers la Oradea cu un zbor de linie TAROM pentru o vizită de 24 de ore, privată și neanunațată de Președința Moldovei. Maia Sandu s-a întâlnit atunci cu Ilie Bolojan și cu primarul Oradei, Florin Birța, și a spus că se află în vacanță. Ulterior, pe 27 martie, de Ziua Unirii Basarabiei cu România, Bolojan a participat alături de președinta Moldovei la inagurarea Parcului Public Băicoi, prima apariție pubică a celor doi oficiali.

Maia Sandu: România și Moldova se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european

Când a ajuns președinte interimar al României, pe 1 marite 2025, Ilie Bolojan a făcut prima vizită în calitate de șef al statului la Chișinău, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și premierul Dorin Recean.

Ulterior, la scurt timp după ce a ajuns premier al României, pe 23 august 2025, Ilie Bolojan a făcut prima vizită externă în calitate de prim-ministru tot la Chișinău. Atunci Maia Sandu a declarat că „România și Moldova se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european”.

Se vehiculează din ce în ce mai des ideea de unire dintre România și Maia Sandu deja apare în sondajele din România. Concomitent, pare că relația dintre premierul demis Ilie Bolojan și Maia Sandu este mai puternică decât niciodată. Întrebarea este dacă acestea sunt coincidențe sau dacă Maia Sandu se pregătește să își facă intrarea pe scena politică din România, cu sprijinul lui Ilie Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI: