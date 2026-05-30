Prima pagină » Știri politice » O comisie va evalua pagubele și va stabili valoarea ajutoarelor acordate familiilor din Galați, afectate de incidentul cu drona. Anunțul primarului

O comisie va evalua pagubele și va stabili valoarea ajutoarelor acordate familiilor din Galați, afectate de incidentul cu drona. Anunțul primarului

Ruxandra Radulescu
O comisie va evalua pagubele și va stabili valoarea ajutoarelor acordate familiilor din Galați, afectate de incidentul cu drona. Anunțul primarului
Foto Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Familiile ale căror locuințe au fost afectate de prăbușirea unei drone peste un bloc din municipiul Galați vor primi sprijin financiar din partea statului. În acest sens, la nivelul Prefecturii Galați va fi constituită o comisie ce va evaluări la fiecare apartament afectat de incident, în vederea stabili gradului de afectare și a valoarea ajutoarelor.

„Având în vedere hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin care s-a stabilit acordarea unor ajutoare financiare de urgență familiilor și persoanelor ale căror locuințe au fost afectate în urma prăbușirii dronei din noaptea de 29 mai 2026, prefectul județului Galați, domnul George Toderașc, a emis ordinul de constituire a comisiei de evaluare a pagubelor.

Comisia este formată din specialiști ai Inspectoratului de Stat în Construcții și reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Galați, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, Consiliului Județean Galați și Primăriei municipiului Galați.

În perioada următoare, membrii comisiei vor efectua evaluări la fiecare apartament afectat de incident, în vederea stabilirii gradului de afectare și a cuantumului ajutoarelor ce urmează a fi acordate. Procesele-verbale întocmite în urma verificărilor vor fi transmise Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați, care le va înainta Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pentru acordarea sprijinului financiar”, a transmis Instituția Prefectului Galați.

Ce sume ar putea primi persoanele afectate de incidentul de la Galați

În cadrul ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, au fost aprobate ajutoare de urgență, în funcție de pagubele provocate de incident.

Astfel, potrivit Prefecturii Galați se va acorda o sumă de 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%; 25.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mare de 25%.

„Am dispus constituirea comisiei de evaluare deoarece îmi doresc ca aceste verificări să fie realizate cu maximă operativitate, astfel încât documentația necesară să ajungă cât mai rapid la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Obiectivul nostru este ca persoanele afectate de acest incident să beneficieze, într-un termen cât mai scurt, de sprijinul financiar aprobat de Guvernul României. Toate instituțiile implicate sunt mobilizate pentru a finaliza procedurile necesare cu celeritate și responsabilitate”, a declarat George Toderașc, prefectul județului Galați.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ ONG din România, teoria conspirației despre incidentul cu drona de la Galați. Îl contrazice pe Nicușor Dan
19:31
ONG din România, teoria conspirației despre incidentul cu drona de la Galați. Îl contrazice pe Nicușor Dan
FLASH NEWS Radu Miruță a mai găsit un vinovat pentru drona care a lovit blocul din Galați: NATO
15:01
Radu Miruță a mai găsit un vinovat pentru drona care a lovit blocul din Galați: NATO
FLASH NEWS George Simion, la Forumul ECR: „Un continent care nu își poate apăra granițele nu va rămâne o putere globală”
14:31
George Simion, la Forumul ECR: „Un continent care nu își poate apăra granițele nu va rămâne o putere globală”
FLASH NEWS Prima țară NATO și UE care trimite trupe militare în România, după incidentul cu drona de la Galați. Cât timp va dura misiunea
14:24
Prima țară NATO și UE care trimite trupe militare în România, după incidentul cu drona de la Galați. Cât timp va dura misiunea
PROIECT DE LEGE AUR vrea ca angajatorii să fie scutuţi de impozitul pe chiria suportată pentru studenţii care muncesc. A fost depus şi un proiect de lege
12:55
AUR vrea ca angajatorii să fie scutuţi de impozitul pe chiria suportată pentru studenţii care muncesc. A fost depus şi un proiect de lege
CONTROVERSĂ Nicuşor Dan, vorbe fără sens la ceremonia de decorare a Nadiei Comăneci: “Vreau să vă mulţumesc că nu aţi fost doborâtă de glorie, că aţi rămas o persoană vie…”
12:40
Nicuşor Dan, vorbe fără sens la ceremonia de decorare a Nadiei Comăneci: “Vreau să vă mulţumesc că nu aţi fost doborâtă de glorie, că aţi rămas o persoană vie…”
Mediafax
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Digi24
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este vizat în primul rând NATO Force Model
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
Prosport.ro
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Click
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Cancan.ro
Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident cumplit. Soțul și fiul, în stare gravă la spital 😢
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Ce urmărea Rusia în Balcani înainte de Primul Război Mondial?
FLASH NEWS Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
20:15
Cât costă un sejur pe litoralul românesc în comparație cu Balcic. Vacanța la Castelul Reginei Maria, mai ieftină decât la un hotel de fițe din Mamaia
UTILE Cum să-ți răcorești dormitorul în zilele toride de vară. Care este temperatura ideală
20:04
Cum să-ți răcorești dormitorul în zilele toride de vară. Care este temperatura ideală
STUDIU O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți
19:56
O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți
VIDEO Tânără de 19 ani, răpită de pe stradă la Constanța. Cum au fost prinși suspecții
19:38
Tânără de 19 ani, răpită de pe stradă la Constanța. Cum au fost prinși suspecții
EMISIUNI Duminică 31 mai 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – MĂCELUL DIN COSMOPOLIS ȘI NOUL RÎMARU DIN CIMITIRUL DE MAŞINI
19:00
Duminică 31 mai 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – MĂCELUL DIN COSMOPOLIS ȘI NOUL RÎMARU DIN CIMITIRUL DE MAŞINI
CONTROVERSĂ Scandal între Varșovia și Kiev. Președintele polonez vrea să-i retragă cea mai înaltă decorație lui Zelenski. Ce l-a înfuriat pe Karol Nawrocki
18:51
Scandal între Varșovia și Kiev. Președintele polonez vrea să-i retragă cea mai înaltă decorație lui Zelenski. Ce l-a înfuriat pe Karol Nawrocki

Cele mai noi

Trimite acest link pe