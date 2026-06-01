Prima pagină » Actualitate » Ai un stâlp de electricitate pe proprietate? Iată când poți cere bani și când legea nu îți dă dreptul la chirie

Ai un stâlp de electricitate pe proprietate? Iată când poți cere bani și când legea nu îți dă dreptul la chirie

Ai un stâlp de electricitate pe proprietate? Iată când poți cere bani și când legea nu îți dă dreptul la chirie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ai un stâlp de electricitate pe proprietate? Iată când poți cere bani și când legea nu îți dă dreptul la chirie.

În curțile multor români se află și un stâlp de electricitate amplasat pe proprietate. În mod firesc, oamenii se întreabă dacă pot solicita chirie pentru ocuparea terenului. Răspunsul simplu este că da, se poate solicita chirie în această situație. Totuși, depinde de situație, iar uneori șansele de a obține această sumă de bani sunt destul de limitate, scrie Vremea Nouă.

Ce spune legea

În România, regimul juridic al infrastructurii de utilități este reglementat de mai multe acte normative:

Codul civil (art. 755–756) prevede existența servituților legale, care permit amplasarea și menținerea unor rețele de utilitate publică (precum stâlpi, cabluri sau conducte) pe terenuri private.

Legea energiei electrice nr. 123/2012 (art. 48–49) stabilește că operatorii de distribuție au drept de acces și utilizare a terenurilor private pentru construcția, exploatarea și întreținerea rețelelor electrice. Proprietarul este obligat să permită accesul, în condițiile legii.

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică reglementează situațiile în care terenurile au fost afectate prin lucrări de interes public, inclusiv infrastructura energetică.

Se poate primi chirie?

Deși șansele există, situația depinde de mai multe condiții, astfel că nu este garantat că poți primi chirie dacă ai un stâlp pe proprietate. În general, nu se plătește chirie lunară, ci eventuale despăgubiri, dacă este cazul. Astfel, este important să se verifice dacă există cu adevărat un temei legal pentru care ne poate fi plătită o chirie sau despăgubiri în astfel de cazuri.

Recomandările autorului:

CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați: „De ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi domnul Dan?”

Avertismentul lui Zelenski în contextul negocierilor complicate cu Putin: Ucraina are doar câteva luni pentru a obține un acord cu Rusia

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Mesajul lui Ilie Bolojan de 1 Iunie: „Copiii României merită să crească într-o societate care le oferă siguranță”
12:09
Mesajul lui Ilie Bolojan de 1 Iunie: „Copiii României merită să crească într-o societate care le oferă siguranță”
ACTUALITATE Crima care a pus la încercare anchetatorii din Ilfov. Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Ore bune nu am știut cine este victima”
12:00
Crima care a pus la încercare anchetatorii din Ilfov. Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Ore bune nu am știut cine este victima”
FLASH NEWS CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați: „De ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi domnul Dan?”
11:48
CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați: „De ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi domnul Dan?”
FLASH NEWS Ponta ironizează explicațiile despre drone ale lui Miruță. Ministrul a vorbit de „gâtul radarului” și „fundul oalei”
11:05
Ponta ironizează explicațiile despre drone ale lui Miruță. Ministrul a vorbit de „gâtul radarului” și „fundul oalei”
ACTUALITATE Comisarul-șef Alexandru Bălan dezvăluie primele momente ale anchetei din Cosmopolis: „Am vrut să văd pe unde a fugit autorul”
11:00
Comisarul-șef Alexandru Bălan dezvăluie primele momente ale anchetei din Cosmopolis: „Am vrut să văd pe unde a fugit autorul”
Consiliul de Securitate al ONU se reunește în sesiune specială, la solicitarea României, după incidentul cu drona care a lovit un bloc din Galați
10:55
Consiliul de Securitate al ONU se reunește în sesiune specială, la solicitarea României, după incidentul cu drona care a lovit un bloc din Galați
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Scenariu de coșmar la Bruxelles privind alegerile prezidențiale din Franța: Jordan Bardella vs. Jean-Luc Mélenchon
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Un fost pușcaș marin din SUA care a luptat în Ucraina lansează un avertisment pentru NATO: „O companie ucraineană ar învinge una americană”
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Astăzi se împlinsc 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. „Oamenii se schimbă astfel încât tu să poţi învăţa să renunţi la ei”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Italienii au testat Dacia Bigster GPL. Ce i-a impresionat și ce critici au avut pentru noul SUV românesc
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Știința confirmă! De ce nu este bine să ne frecăm ochii?
EXCLUSIV Actorul SRI. Bușcu: Nicușor Dan nu deține butoanele/Dacă le-ar avea, s-ar rezolva criza politică
12:13
Actorul SRI. Bușcu: Nicușor Dan nu deține butoanele/Dacă le-ar avea, s-ar rezolva criza politică
RĂZBOI Avertismentul lui Zelenski în contextul negocierilor complicate cu Putin: Ucraina are doar câteva luni pentru a obține un acord cu Rusia
11:47
Avertismentul lui Zelenski în contextul negocierilor complicate cu Putin: Ucraina are doar câteva luni pentru a obține un acord cu Rusia
EXCLUSIV Frica cea mare a USR. Bușcu: Ei se tem de ieșirea de la guvernare ca de iad
11:40
Frica cea mare a USR. Bușcu: Ei se tem de ieșirea de la guvernare ca de iad
ACTUALITATE Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Un hoț de TIR-uri a fost călcat de complicii săi”
11:30
Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Un hoț de TIR-uri a fost călcat de complicii săi”
CONTROVERSĂ Financial Times: Petrolierele vechi din „flota fantomă” a lui Putin riscă să provoace una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din ultimele decenii
11:25
Financial Times: Petrolierele vechi din „flota fantomă” a lui Putin riscă să provoace una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din ultimele decenii
RĂZBOI Trump anunță că Iranul „își dorește cu adevărat să încheie o înțelegere” cu SUA. „Stați liniștiți, totul se va termina bine”
11:24
Trump anunță că Iranul „își dorește cu adevărat să încheie o înțelegere” cu SUA. „Stați liniștiți, totul se va termina bine”

Cele mai noi

Trimite acest link pe