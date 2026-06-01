Ai un stâlp de electricitate pe proprietate? Iată când poți cere bani și când legea nu îți dă dreptul la chirie.

În curțile multor români se află și un stâlp de electricitate amplasat pe proprietate. În mod firesc, oamenii se întreabă dacă pot solicita chirie pentru ocuparea terenului. Răspunsul simplu este că da, se poate solicita chirie în această situație. Totuși, depinde de situație, iar uneori șansele de a obține această sumă de bani sunt destul de limitate, scrie Vremea Nouă.

Ce spune legea

În România, regimul juridic al infrastructurii de utilități este reglementat de mai multe acte normative:

Codul civil (art. 755–756) prevede existența servituților legale, care permit amplasarea și menținerea unor rețele de utilitate publică (precum stâlpi, cabluri sau conducte) pe terenuri private.

Legea energiei electrice nr. 123/2012 (art. 48–49) stabilește că operatorii de distribuție au drept de acces și utilizare a terenurilor private pentru construcția, exploatarea și întreținerea rețelelor electrice. Proprietarul este obligat să permită accesul, în condițiile legii.

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică reglementează situațiile în care terenurile au fost afectate prin lucrări de interes public, inclusiv infrastructura energetică.

Se poate primi chirie?

Deși șansele există, situația depinde de mai multe condiții, astfel că nu este garantat că poți primi chirie dacă ai un stâlp pe proprietate. În general, nu se plătește chirie lunară, ci eventuale despăgubiri, dacă este cazul. Astfel, este important să se verifice dacă există cu adevărat un temei legal pentru care ne poate fi plătită o chirie sau despăgubiri în astfel de cazuri.

