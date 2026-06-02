Reuniune specială la nivelul OSCE ca urmare a incidentului cu drona rusă care s-a prăbușit pe un bloc din Galați

O reuniune specială comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securității și Consiliului Permanent ale OSCE are loc marți, la solicitarea unui grup de state membre ale grupului București 9 și Nordic-Baltic 8 ca urmare a incidentului de încălcare a spațiului aerian al României din noaptea de 28 spre 29 mai, transmite MAE.

România va cere măsuri pentru prevenirea unor noi incidente

Autoritățile române consideră că incidentul reprezintă o încălcare gravă a securității regionale și intenționează să informeze toate cele 57 de state participante la OSCE cu privire la circumstanțele producerii acestuia.

„Scopul demersului este utilizarea OSCE – un for regional consacrat în domeniul păcii și securității –, fiind un prilej pentru România de a prezenta faptele și a atrage atenția tuturor statelor participante OSCE asupra gravității incidentului, precum și de a indica faptul că responsabilitatea pentru această situație aparține Federației Ruse, în contextul războiului său de agresiune împotriva Ucrainei. Prin acest demers se urmărește totodată evitarea apariției unor incidente similare”, arată MAE.

Ministerul arată că, în egală măsură, alături de statele partenere din cadrul OSCE, România va continua să se implice activ în iniţiativele pentru încetarea imediată a focului şi generarea unor condiţii pentru o pace negociată cuprinzătoare, justă şi durabilă.

OSCE, principalul forum regional de securitate din Europa

OSCE este formată din 57 de state participante și reprezintă cea mai mare organizație regională de securitate, iar reuniunile comune ale principalelor structuri sunt considerate excepționale, fiind convocate în situații de tensiuni majore de securitate.

Potrivit MAE, o reuniune similară a avut loc recent, pe 26 mai a.c., la solicitarea Ucrainei, în contextul unor atacuri masive ale Federației Ruse.

Oana Țoiu a declarat luni, la Consiliul de Securitate al ONU privind incidentul de la Galați, că încălcările repetate ale spațiului aerian al României de drone rusești sunt parte a escaladării războiului din Ucraina.

56 de state au denunțat comportamentul „inacceptabil” al Rusiei, în timp ce SUA au condamnat acțiunile Moscovei, iar Ucraina a cerut aliaților să intervină împotriva dronelor rusești care pătrund în spațiul aerian al altor state.

Rusia neagă la ONU responsabilitatea pentru drona de la Galați

Reprezentantul Rusiei la ONU a respins, în Consiliul de Securitate, acuzațiile formulate după incidentul de la Galați, susținând că România ar fi convocat „în grabă” reuniunea și ar fi lansat acuzații „nefondate și părtinitoare” împotriva Moscovei.

Diplomatul rus a susținut că scopul principal al reuniunii ar fi fost „generarea unui nou val de isterie mediatică anti-rusă”, la cererea statelor occidentale.

AUTORUL RECOMANDĂ: