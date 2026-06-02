Prima pagină » Știri politice » Reuniune specială la nivelul OSCE ca urmare a incidentului cu drona rusă care s-a prăbușit pe un bloc din Galați

Reuniune specială la nivelul OSCE ca urmare a incidentului cu drona rusă care s-a prăbușit pe un bloc din Galați

Olga Borșcevschi
Reuniune specială la nivelul OSCE ca urmare a incidentului cu drona rusă care s-a prăbușit pe un bloc din Galați
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

O reuniune specială comună a Forumului de Cooperare în domeniul Securității și Consiliului Permanent ale OSCE are loc marți, la solicitarea unui grup de state membre ale grupului București 9 și Nordic-Baltic 8 ca urmare a incidentului de încălcare a spațiului aerian al României din noaptea de 28 spre 29 mai, transmite MAE.

România va cere măsuri pentru prevenirea unor noi incidente

Autoritățile române consideră că incidentul reprezintă o încălcare gravă a securității regionale și intenționează să informeze toate cele 57 de state participante la OSCE cu privire la circumstanțele producerii acestuia.

„Scopul demersului este utilizarea OSCE – un for regional consacrat în domeniul păcii și securității –, fiind un prilej pentru România de a prezenta faptele și a atrage atenția tuturor statelor participante OSCE asupra gravității incidentului, precum și de a indica faptul că responsabilitatea pentru această situație aparține Federației Ruse, în contextul războiului său de agresiune împotriva Ucrainei. Prin acest demers se urmărește totodată evitarea apariției unor incidente similare”, arată MAE.

Ministerul arată că, în egală măsură, alături de statele partenere din cadrul OSCE, România va continua să se implice activ în iniţiativele pentru încetarea imediată a focului şi generarea unor condiţii pentru o pace negociată cuprinzătoare, justă şi durabilă.

OSCE, principalul forum regional de securitate din Europa

OSCE este formată din 57 de state participante și reprezintă cea mai mare organizație regională de securitate, iar reuniunile comune ale principalelor structuri sunt considerate excepționale, fiind convocate în situații de tensiuni majore de securitate.

Potrivit MAE, o reuniune similară a avut loc recent, pe 26 mai a.c., la solicitarea Ucrainei, în contextul unor atacuri masive ale Federației Ruse.

Oana Țoiu a declarat luni, la Consiliul de Securitate al ONU privind incidentul de la Galați, că încălcările repetate ale spațiului aerian al României de drone rusești sunt parte a escaladării războiului din Ucraina.

56 de state au denunțat comportamentul „inacceptabil” al Rusiei, în timp ce SUA au condamnat acțiunile Moscovei, iar Ucraina a cerut aliaților să intervină împotriva dronelor rusești care pătrund în spațiul aerian al altor state.

Rusia neagă la ONU responsabilitatea pentru drona de la Galați

Reprezentantul Rusiei la ONU a respins, în Consiliul de Securitate, acuzațiile formulate după incidentul de la Galați, susținând că România ar fi convocat „în grabă” reuniunea și ar fi lansat acuzații „nefondate și părtinitoare” împotriva Moscovei.

Diplomatul rus a susținut că scopul principal al reuniunii ar fi fost „generarea unui nou val de isterie mediatică anti-rusă”, la cererea statelor occidentale.

Reprezentantul Rusiei la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, Vasili Nebenzia. Foto: Hepta

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Ramona Bruynseels, după raportul favorabil pentru eliminarea supraimpozitării part-time: „Am făcut primul pas pentru îndreptarea unei mari inechități”
20:19
Ramona Bruynseels, după raportul favorabil pentru eliminarea supraimpozitării part-time: „Am făcut primul pas pentru îndreptarea unei mari inechități”
SCANDALOS Jordan Bardella susține tehnologiile de recunoașterea facială după violențele de la Paris: „Am pierdut controlul asupra țării”
20:08
Jordan Bardella susține tehnologiile de recunoașterea facială după violențele de la Paris: „Am pierdut controlul asupra țării”
FLASH NEWS UDMR nu exclude susținerea lui Eugen Tomac în funcția de premier. Kelemen Hunor: „Nu spun că vom vota împotriva lui”
20:07
UDMR nu exclude susținerea lui Eugen Tomac în funcția de premier. Kelemen Hunor: „Nu spun că vom vota împotriva lui”
FLASH NEWS Contractele de muncă part-time sunt aproape de eliminarea supraimpozitării. Proiectul intră în Parlament la votul final în Camera Deputaților
19:06
Contractele de muncă part-time sunt aproape de eliminarea supraimpozitării. Proiectul intră în Parlament la votul final în Camera Deputaților
REACȚIE Oana Gheorghiu: Este momentul potrivit să ne uităm mai atent la cum funcționează, în realitate, selecția conducerilor companiilor de stat din România
17:53
Oana Gheorghiu: Este momentul potrivit să ne uităm mai atent la cum funcționează, în realitate, selecția conducerilor companiilor de stat din România
REACȚIE Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ce reproșuri i-a făcut edilul lui Nicușor Dan
17:50
Ciprian Ciucu, acuzații la adresa PSD: „Bravo vouă, geniilor! Nu vă puteți căra liniștiți la Monaco”. Ce reproșuri i-a făcut edilul lui Nicușor Dan
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Cancan.ro
ULTIMELE cuvinte rostite de polițistul Ciprian Verdeș, înainte să fie ucis de propriul său fiu 😲
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
„Ar trebui să demisioneze imediat. Rușii își freacă mâinile de bucurie!”. Generali de top reacționează după ce șeful Armatei a devenit suspect la DNA
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Noi detalii în cazul polițistului ucis la Piatra-Neamț de propriul său fiu. Care au fost ultimele sale cuvinte înainte de tragedie
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Sonda Psyche folosește planeta Marte drept o „praștie” uriașă către o lume metalică misterioasă
FLASH NEWS Republica Moldova și Ucraina vor primi undă verde în procesul de aderare la UE. Când vor începe primele discuții
19:33
Republica Moldova și Ucraina vor primi undă verde în procesul de aderare la UE. Când vor începe primele discuții
FLASH NEWS Tragedie în Maramureș. Un adolescent a fost găsit mort pe un câmp. Băiatul și-ar fi pus capăt zilelor
19:20
Tragedie în Maramureș. Un adolescent a fost găsit mort pe un câmp. Băiatul și-ar fi pus capăt zilelor
FLASH NEWS Cum se antrenează prințesa moștenitoare a Spaniei. Conform tradiției regale, Leonor urmează cursuri militare
18:01
Cum se antrenează prințesa moștenitoare a Spaniei. Conform tradiției regale, Leonor urmează cursuri militare
SĂNĂTATE Cele mai populare rețete cu năut și fasole pentru o tensiune arterială mai bună
18:00
Cele mai populare rețete cu năut și fasole pentru o tensiune arterială mai bună
EXCLUSIV Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
17:56
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
ULTIMA ORĂ Șeful Armatei respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”
17:35
Șeful Armatei respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”

Cele mai noi

Trimite acest link pe