Halele și terenurile fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, județul Iași, unde se produceau huse pentru scaune auto pentru copii, scoase la vânzare

Activele fabricii Te-Rox Prod din Pașcani, care ajunsese în urmă cu câțiva ani una dintre cele mai mari companii europene în domeniul scaunelor auto pentru copii, au fost scoase la vânzare, conform Ziarul de Iași.

Compania, fondată de Doina Cepalis în 2007, a fost preluată în 2020 de grupul suedez Holmbergs. Clădirea nu a făcut însă parte din tranzacție și a rămas în proprietatea antreprenoarei, care a închiriat apoi spațiul grupului Holșmbergs. Fabrica din Pașcani se află pe un teren de aproximativ 15.000 mp, cu o suprafață construită de 14.000 mp, iar înălțimea clădirii este de 6 metri. Doina Cepalis a declarant însă că nu intenționează doar să vândă spațiul, ci caută o soluție prin care acesta să fie folosit pentru relansarea activității economice în zonă.

