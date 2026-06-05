IKEA lansează un grătar din fontă ideal pentru balcoane și spații mici. Ce preț are.

Vara este sezonul grătarelor, iar variantele sunt din ce în ce mai numeroase. Pentru persoanele care locuiesc la bloc sau au o curte mică, IKEA a găsit soluția ideală. Un grătar atractiv, care costă sub 80 de dolari și este conceput pentru a încăpea aproape oriunde.

Suficient de compact pentru a fi luat la plajă sau în parc, grătarul portabil din fontă SOLUPPGÅNG este ideal pentru întâlnirile relaxate din timpul verii. În plus, poate fi depozitat cu ușurință după încheierea sezonului, scrie Homes&Gardens.

Acest grătar compact este ideal pentru prepararea unor cantități mici de alimente, precum fripturi, pește sau frigărui. Grătarul metalic este conceput astfel încât bucățile să nu cadă în cărbunii încinși.

Grătarul compact de la IKEA care cucerește vara

Cu dimensiuni de doar 21 x 43 cm, acest model nu este destinat afumării unei bucăți mari de carne sau gătitului pentru un grup numeros de persoane. În schimb, oferă o alternativă compactă, elegantă și mult mai durabilă decât grătarele de unică folosință disponibile în magazine.

Nici prețul nu este deloc exagerat. Modelul IKEA este unul dintre cele mai accesibile grătare disponibile pe piață.

Fabricat din fontă, unul dintre cele mai fiabile materiale pentru vase de gătit fără substanțe toxice, grătarul este extrem de robust și excelent la păstrarea căldurii. Pe măsură ce cărbunii se încing, căldura este distribuită uniform pe suprafața de gătit. Acest lucru contribuie la obținerea unei cruste apetisante și a unei rumeniri uniforme pentru fiecare ingredient. Datorită orificiilor de ventilație care sporesc fluxul de aer, dimensiunea redusă nu împiedică atingerea unor temperaturi ridicate și a unor timpi de gătire mai scurți.

Cum se întreține un grătar din fontă

Indiferent din ce material este realizat, întreținerea corectă a unui grătar este esențială dacă doriți să îl folosiți ani la rând. În cazul fontei, procesul de „asezonare” este foarte important, deoarece previne lipirea alimentelor și protejează suprafața împotriva ruginii. Acest grătar vine deja tratat cu ulei de soia, însă pentru întreținerea pe termen lung, uleiul din sâmburi de struguri reprezintă o opțiune accesibilă și cu gust neutru.

Pentru asezonarea fontei, aplicați un strat subțire de ulei pe toate suprafețele, apoi încălziți piesa în cuptor sau pe plită la o temperatură de până la 150°C (300°F) timp de cel puțin o oră. Lăsați-o să se răcească complet înainte de a șterge excesul de ulei.

Dacă apar pete de rugină, decolorări sau resturi alimentare persistente, suprafața poate fi curățată cu o perie metalică specială sau cu un burete abraziv, după care se recomandă reaplicarea stratului protector de ulei.

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