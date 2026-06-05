Prima pagină » Actualitate » IKEA lansează un grătar din fontă ideal pentru balcoane și spații mici. Ce preț are

IKEA lansează un grătar din fontă ideal pentru balcoane și spații mici. Ce preț are

IKEA lansează un grătar din fontă ideal pentru balcoane și spații mici. Ce preț are
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

IKEA lansează un grătar din fontă ideal pentru balcoane și spații mici. Ce preț are.

Vara este sezonul grătarelor, iar variantele sunt din ce în ce mai numeroase. Pentru persoanele care locuiesc la bloc sau au o curte mică, IKEA a găsit soluția ideală. Un grătar atractiv, care costă sub 80 de dolari și este conceput pentru a încăpea aproape oriunde.

Suficient de compact pentru a fi luat la plajă sau în parc, grătarul portabil din fontă SOLUPPGÅNG este ideal pentru întâlnirile relaxate din timpul verii. În plus, poate fi depozitat cu ușurință după încheierea sezonului, scrie Homes&Gardens.

Acest grătar compact este ideal pentru prepararea unor cantități mici de alimente, precum fripturi, pește sau frigărui. Grătarul metalic este conceput astfel încât bucățile să nu cadă în cărbunii încinși.

Sursă foto: IKEA

Grătarul compact de la IKEA care cucerește vara

Cu dimensiuni de doar 21 x 43 cm, acest model nu este destinat afumării unei bucăți mari de carne sau gătitului pentru un grup numeros de persoane. În schimb, oferă o alternativă compactă, elegantă și mult mai durabilă decât grătarele de unică folosință disponibile în magazine.

Nici prețul nu este deloc exagerat. Modelul IKEA este unul dintre cele mai accesibile grătare disponibile pe piață.

Fabricat din fontă, unul dintre cele mai fiabile materiale pentru vase de gătit fără substanțe toxice, grătarul este extrem de robust și excelent la păstrarea căldurii. Pe măsură ce cărbunii se încing, căldura este distribuită uniform pe suprafața de gătit. Acest lucru contribuie la obținerea unei cruste apetisante și a unei rumeniri uniforme pentru fiecare ingredient. Datorită orificiilor de ventilație care sporesc fluxul de aer, dimensiunea redusă nu împiedică atingerea unor temperaturi ridicate și a unor timpi de gătire mai scurți.

Cum se întreține un grătar din fontă

Indiferent din ce material este realizat, întreținerea corectă a unui grătar este esențială dacă doriți să îl folosiți ani la rând. În cazul fontei, procesul de „asezonare” este foarte important, deoarece previne lipirea alimentelor și protejează suprafața împotriva ruginii. Acest grătar vine deja tratat cu ulei de soia, însă pentru întreținerea pe termen lung, uleiul din sâmburi de struguri reprezintă o opțiune accesibilă și cu gust neutru.

Pentru asezonarea fontei, aplicați un strat subțire de ulei pe toate suprafețele, apoi încălziți piesa în cuptor sau pe plită la o temperatură de până la 150°C (300°F) timp de cel puțin o oră. Lăsați-o să se răcească complet înainte de a șterge excesul de ulei.

Dacă apar pete de rugină, decolorări sau resturi alimentare persistente, suprafața poate fi curățată cu o perie metalică specială sau cu un burete abraziv, după care se recomandă reaplicarea stratului protector de ulei.

Recomandările autorului:

Ce aparate ar trebui să scoți din priză înainte de a pleca în vacanță. Recomandările experților pentru siguranța locuinței

Cum să îți păstrezi locuința răcoroasă pe timp de caniculă: 6 sfaturi utile

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța: Zona litoralului, periculoasă pentru navigație
15:48
Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța: Zona litoralului, periculoasă pentru navigație
REACȚIE Cum răspunde Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” campaniei de dezinformare: „Articolele ignoră complet contextul”
15:39
Cum răspunde Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” campaniei de dezinformare: „Articolele ignoră complet contextul”
CONTROVERSĂ Sfaturi medicale la bustul gol, din cadă, de la posibilul viitor ministru al Sănătății: „Relaxează fibrele musculare și reduce tensiunea”
15:32
Sfaturi medicale la bustul gol, din cadă, de la posibilul viitor ministru al Sănătății: „Relaxează fibrele musculare și reduce tensiunea”
DEZVĂLUIRI Nicușor Dan a fost dat pe mâna Parchetului de către Autoritatea Electorală pentru aproape 30.000 de euro transferați surorii sale. În trecut, spunea că nu mai ține legătura cu ea
15:25
Nicușor Dan a fost dat pe mâna Parchetului de către Autoritatea Electorală pentru aproape 30.000 de euro transferați surorii sale. În trecut, spunea că nu mai ține legătura cu ea
REACȚIE Eugen Tomac, prima reacție după explozia dronei de la Constanța: ”Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie”
15:08
Eugen Tomac, prima reacție după explozia dronei de la Constanța: ”Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie”
CONTROVERSĂ Ministrul Apărării Radu Miruță, dat dispărut în plină criză. Nicio reacție la explozia dronei maritime din Portul Constanța, la aproape 5 ore de la incident
14:56
Ministrul Apărării Radu Miruță, dat dispărut în plină criză. Nicio reacție la explozia dronei maritime din Portul Constanța, la aproape 5 ore de la incident
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
Cancan.ro
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații și ce riscă firmele
Mediafax
Prefectul Constanței: „Explozia a fost resimțită în tot municipiul Constanța”
Click
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Cancan.ro
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în showbiz
Ce se întâmplă doctore
O femeie nu mai poate dormi cu ochii închiși de șase ani, după o operație la pleoape făcută de un medic fals. Imagini șocante
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Compoziția chimică din Oceanul Arctic a depășit un punct critic ireversibil
ȘTIINȚĂ Inteligența artificială consumă cantități uriașe de apă. O simplă conversație cu ChatGPT are un cost ascuns
16:00
Inteligența artificială consumă cantități uriașe de apă. O simplă conversație cu ChatGPT are un cost ascuns
ASTRONOMIE Cer senin pe Marte: NASA publică una dintre cele mai clare panorame surprinse vreodată pe Planeta Roșie
16:00
Cer senin pe Marte: NASA publică una dintre cele mai clare panorame surprinse vreodată pe Planeta Roșie
NEWS ALERT Marina ucraineană a confirmat că drona navală care a explodat în Portul Constanța era a Ucrainei și a explicat cum a ajuns la noi în țară
15:21
Marina ucraineană a confirmat că drona navală care a explodat în Portul Constanța era a Ucrainei și a explicat cum a ajuns la noi în țară
REACȚIE Reacția lui Emmanuel Macron după explozia dronei maritime în Portul Constanța: „Securitatea României este extrem de importantă pentru Franța”
14:54
Reacția lui Emmanuel Macron după explozia dronei maritime în Portul Constanța: „Securitatea României este extrem de importantă pentru Franța”
REACȚIE Solidaritate „deplină“ cu România, după incidentul cu dronă de la Constanța. Pe cine dau vina liderii de la Bruxelles
14:54
Solidaritate „deplină“ cu România, după incidentul cu dronă de la Constanța. Pe cine dau vina liderii de la Bruxelles
FLASH NEWS Rețea uriașă de traficanți de droguri din cluburile bucureștene, destructurată de polițiști. 22 de persoane reținute
14:46
Rețea uriașă de traficanți de droguri din cluburile bucureștene, destructurată de polițiști. 22 de persoane reținute

Cele mai noi

Trimite acest link pe