Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie marinată carnea 

11 feb. 2026, 12:39, Social
Medicul nutriționist, Mihaela Bilic, a oferit câteva sfaturi în materie de grătar. Ea explică ce pași trebuie să urmăm pentru ca grătarul să fie mult mai gustos și savuros prin marinare în vin sau bere.  

„Grătar cu bere sau grătar în bere? Vă e teamă că o carne rumenită la grătar nu e atât de sănătoasă pe cat e de gustoasă? Aflați că putem bloca formarea de compuși aromatici toxici cu un pahar de vin sau bere… nu de băut, ci pentru marinat. În domeniul gătirii cărnii prin prăjire sau frigere pe grătarul cu cărbune există studii care ne confirmă că un grătar corect executat e de nerefuzat”, a scris Mihaela Bilic, pe Facebook.   

Grătarul devine mai gustos dacă carnea este marinată în vin sau în bere 

Mihaela Bilic a vorbit despre un studiu care dovedește că marinarea cărnii în vin sau în bere este mult mai sănătoasă, precizează Click. 

„Un studiu privind influența marinării în vin versus marinarea în bere a cărnii arată că, după 6 ore de marinare, conținutul de amine aromatice s-a redus cu 40%, respectiv 88%, iar din punct de vedere senzorial, carnea marinată în bere și apoi prăjită a întrunit cel mai ridicat scor de siguranță”, continuă mesajul postat de medicul nutriționist.   

Ce tip de bere este bun pentru marinarea cărnii 

Pentru un grătar cu cărbune, este recomandată berea Pilsner. Cum acționează în procesul de marinare și de ce este recomandată. 

„Pentru grătarul cu cărbune, un alt studiu a arătat că marinarea în bere Pilsner, bere Pilsner fără alcool și bere brună are efecte diferite, după cum urmează: berea brună a prezentat cel mai puternic efect inhibitor în ceea ce privește formarea hidrocarburilor aromatice (68%), urmată de berea Pilsner fără alcool (36,5%) și, în cele din urmă, de berea Pilsner (29,5%). 

Explicația este efectul protector al flavonoizilor și al altor fitonutrienți prezenți în băuturile fermentate, ceea ce argumentează că știința pusă în slujba nutriției vine cu soluții pentru a găti savuros și sănătos”, a conchis Mihaela Bilic.  

